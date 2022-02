Don't Breathe 2.

Sortie DVD/BLURAY du 19 janvier 2022.







Durée : 1h39.



Genre : Horreur, Thriller, Action, Drame.



Avec : Stephen Lang, Madelyn Grace, Brendan Sexton III, Adam Young (II), Rocci Williams, Christian Zagia, Bobby Schofield, Fiona O'Shaughnessy.



Résumé : Quelques années après l’effraction mortelle au domicile de Norman Nordstrom, ce dernier vit toujours dans la maison délabrée de Détroit mais cette fois avec une adolescente nommée Phoenix. Elle ne quitte jamais la propriété et maintient un régime strict de travail scolaire et de techniques rigoureuses d’autodéfense. Mais leur vie paisible bascule lorsqu’un groupe obscur de criminels débarque en force et kidnappe la jeune fille. Notre aveugle va alors devoir réveiller ses instincts les plus sombres pour espérer la sauver.



Film interdit aux moins de 16 ans.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6.1/10 (Votants : 39 810 Internautes).



