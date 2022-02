TECHPOWERUP nous propose le test du : Intel Core i3-12300.







L'Intel Core i3-12300 "Alder Lake" est un processeur d'entrée de gamme qui succède à une étrange lignée de SKU, comme les i3-10300, i3-8300, etc. Ce n'est pas le Core i3 de 12e génération le moins cher que l'on puisse acheter, car ce titre revient au i3-12100F, qui coûte presque 100 dollars et qui nous a séduits par ses performances impressionnantes en matière de jeux et de productivité générale pour son prix très léger. Le i3-12300, quant à lui, est 50% plus cher, à 160 $.



Quelles sont donc les caractéristiques principales de la fiche technique du Core i3-12300 ? Étonnamment, pas grand-chose. Historiquement, Intel a sous-classé sa série de processeurs de bureau Core i3 dans les séries i3-xx100 et i3-xx300, avec la dernière comportant généralement non seulement des vitesses d'horloge plus élevées, mais aussi un peu plus de cache L3. Par exemple, le processeur i3-10100 à quatre cœurs est doté de 6 Mo de cache L3, tandis que le i3-10300 en a 8. Nous avons testé les deux puces et le i3-10300 s'est avéré plus rapide de 3 % en moyenne dans les tests de productivité, le cache plus grand étant utile pour certaines charges de travail multithread de données en continu, telles que la compression de fichiers.







Le Core i3-12300, que nous examinons aujourd'hui, ne présente pas de configuration matérielle différente de celle du i3-12100, hormis la vitesse d'horloge. Il tourne à 3,50 GHz, avec 4,40 GHz Turbo Boost, tandis que le i3-12100 est livré avec 3,30 GHz de base et 4,30 GHz Turbo Boost. La carte graphique UHD 730 basée sur Xe LP est la même sur les deux SKU, à l'exception de la fréquence de boost de l'iGPU qui est supérieure de 50 MHz sur le i3-12300. Les deux unités sont équipées de quatre cœurs de performance "Golden Cove" (P-cores) et d'aucun cœur d'efficacité "Gracemont" (E-cores). La structure du cache est également la même, avec 1,25 Mo de cache L2 par cœur et 12 Mo de cache L3 partagé. Les valeurs de la puissance de base du processeur et de la puissance turbo maximale sont également les mêmes, soit 60 W et 89 W, respectivement. Enfin, les entrées/sorties sont exactement les mêmes, y compris la prise en charge native des mêmes fréquences de mémoire DDR5-4800 et DDR4-3200, ainsi que la prise en charge de PCI-Express Gen 5.



Si vous mettez tout cela de côté, vous obtenez un produit à moins de 150 dollars qui vous offre toutes les capacités d'E/S de la prochaine génération, ainsi qu'un processeur à 4 cœurs et 8 threads capable de répondre à la plupart des besoins de productivité des ordinateurs de bureau, ainsi qu'aux jeux. Il y a environ 4 ans, Intel estimait qu'un processeur à 4 cœurs et 8 threads était suffisant pour les jeux. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts dans le monde des processeurs depuis, ce qui est particulièrement vrai pour Intel. Les 4 cœurs du i3-12300 sont accompagnés de la première augmentation massive de l'IPC pour le Core i3 depuis plus de six ans ! Si vous vous rappelez, Intel a laissé tomber le Core i3 pour "Rocket Lake" et ses cœurs "Cypress Cove".



Voici la fiche technique :







Dans cet article, nous mettons le Core i3-12300 d'Intel à l'épreuve et vous disons si la prime de 20 à 50 dollars par rapport au i3-12100/F en vaut la peine. Plus important encore, nous vous dirons si, en l'absence de stocks de i3-12100, le i3-12300 constitue un choix suffisant par rapport aux Core i5 plus coûteux des générations actuelles et passées. Dans cet examen, nous n'avons pas seulement inclus les résultats pour "stock", mais nous avons également fait un essai avec la limite de puissance supprimée, DDR5 remplacé par DDR4 plus économique et le processeur overclocké à 5 GHz en utilisant une carte mère avec un générateur d'horloge intégré.



