ASUS nous propose un nouveau kit AIO : Le ROG Strix LC II 360.



Le système AiO ROG Strix LC II 360 ARGB fournit un refroidissement liquide pour CPU hautement performant dans un style à la fois moderne et élégant. Équipé d'un circuit fermé et de ventilateurs ARGB, le ROG Strix LC II 240 ARGB libère le plein potentiel de votre processeur Intel® ou AMD débridé tout en rehaussant le style de votre PC avec des effets lumineux colorés. Grâce à la qualité de refroidissement dont ROG se fait l'écho, le Strix LC II 360 ARGB va devenir un élément essentiel de votre système, l'éclairant de surcroît avec des effets lumineux propres à votre style.















PERSONNALISATION AVANCÉE

Faites briller votre style



Le nouveau design délicatement conçu du ROG Strix LC II 360 ARGB met en valeur l'esthétisme iconique de la marque ROG, chaque détail faisant briller l'esprit Strix. Le couvercle de la pompe est rehaussé du logo ROG avec l'éclairage Aura Sync tandis que les ventilateurs ARGB du radiateur vous permettent de coordonner les effets lumineux de votre système AiO avec votre autres composants ROG : soyez fier de votre style ! Le logo ROG également gravé sur le côté du radiateur vient compléter les deux autres logos ROG irisés situés sur le hub de chacun des deux ventilateurs.



Ventilateurs optimisés



Les ventilateurs pour radiateurs ROG sont spécialement conçus pour fournir des performances optimales aux radiateurs ROG Strix LC Series. Ils génèrent en effet 81 CFM / 5.0 mmH2O pour une meilleure efficacité thermique.



Pompe réactualisée



Le ROG Strix LC II est doté d'une toute nouvelle plaque de refroidissement. Fabriquée à partir de cuivre pur, cette plaque présente des micro-canaux qui réduisent la résistance thermique tout en augmentant la surface de refroidissement afin de réduire les températures CPU.



COMPATIBILITÉ COMPLÈTE



Le ROG Strix LC II est compatible avec de nombreux processeurs Intel® et AMD afin que vous puissiez l'appairer avec le processeur de votre choix. Doté d'un tuyau de 380 mm, il s'avère particulièrement facile à intégrer dans tout type de châssis.



Il sera disponible vers le 25 février 2022. Le prix sera de : 229.94 euros.



ASUS ROG