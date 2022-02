MSI nous propose un nouveau PC portable Gamers : Le GF76 Katana 11UC-448FR.



Grâce à un processeur Intel Core i7 de 11ᵉ génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 30, l'ordinateur portable Katana GF76 est parfait pour vous aider à être le plus performant possible pendant votre jeu. Le nouveau Katana a été conçu avec le même savoir-faire que celui utilisé par le forgeron pour créer le plus beau et le plus mortel des sabres. Avec le Katana GF76, vous profitez de performances optimales et brillez sur le champ de bataille.



















UNE PUISSANCE TOUJOURS PLUS ÉLEVÉE



Les nouveaux processeurs Intel Core i7 de 11ᵉ génération proposent des performances améliorées de 40 % par rapport à la génération précédente. Vous profitez d'une puissance accrue grâce aux 8 cœurs processeurs capables de supporter une fréquence Turbo sur deux cœurs allant jusqu'à 4,6 GHz et d'optimiser l'efficacité pour le jeu, le travail multitâche et la productivité.



GEFORCE RTX SÉRIE 30

THE ULTIMATE PLAY



Les GPU GeForce RTX série 30 offrent des performances ultimes à tous les joueurs et créateurs. Optimisés par Ampere, l’architecture NVIDIA RTX de seconde génération, ces produits de haute technologie sont dotés de nouveaux cœurs RT et Tensor et embarquent des multiprocesseurs de flux à hautes performances pour délivrer des fonctionnalités d’IA de pointe ainsi qu’un rendu graphique ultra-immersif grâce au ray tracing.



RESIZABLE BAR



L'interface PCI Express standardisée intègre une nouvelle technologie baptisée « Resizable BAR », qui permet aux CPU modernes d'accéder instantanément à l'intégralité de la mémoire du GPU pour ainsi grandement améliorer les performances de vos jeux.



UN CLAVIER CONÇU POUR LES GAMERS



Le clavier propose un rétroéclairage LED de couleur rouge et est conçu à partir d'une structure robuste avec un distance d'activation de 1,7 mm pour un retour tactile réactif. Grâce à son ergonomie, ce clavier répond aux besoins de tous les gamers.



ÉCRAN IPS 144 HZ À BORDS FINS

UNE VITESSE ET UNE PRÉCISION D'IMAGES SANS PRÉCÉDENT



L'écran du Katana GF66 offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et vous assure des images réalistes et détaillées pour des jeux plus immersifs.



UN REFROIDISSEMENT RÉVOLUTIONNAIRE



Avec le système Cooler Boost 5, le CPU et le GPU disposent tous deux de solutions de refroidissement dédiées. En effet, 2 ventilateurs et 6 caloducs garantissent une bonne circulation de la chaleur et ainsi une bonne expérience de jeu même lors des moments les plus extrêmes.



IMMERSION AUDIO TOTALE



Vivez une expérience audio fidèle et réaliste grâce à la norme Hi-Res. Celle-ci vous assure un son de qualité supérieure pour vous aider à vous immerger au cœur de votre jeu.



MSI CENTER



Le logiciel exclusif MSI Center vous aide à contrôler et à personnaliser votre ordinateur portable MSI comme vous l'entendez. Surveillez, ajustez et optimisez les paramètres de l’ordinateur par l’intermédiaire des fonctionnalités regroupées dans un système unifié. MSI Center offre une flexibilité maximum grâce à des nouvelles fonctions telles que Smart Image Finder, UI Skin Option et bien d'autres encore pour personnaliser vos préférences personnelles.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerce. Le prix est de : 1 499.95 euros.



MSI