ASUS annonce une station d'accueil USB-C double 4K.

ASUS annonce la station d'accueil Dual 4K USB-C Dock, une toute nouvelle station d'accueil 5-en-1 très compacte qui offre deux sorties d'écran 4K, un passthrough Power Delivery de 100 watts, des transferts à 10 Gbps sur USB-C et USB Type-A, et un Gigabit Ethernet. La station d'accueil ASUS Dual 4K USB-C est le compagnon idéal des ultrabooks et même des téléphones de jeu pour augmenter la productivité avec des vitesses de transfert de données accélérées, une configuration multi-moniteur et davantage d'options de connectivité.







Double écran 4K : Permet de connecter deux écrans jusqu'à 4K via les ports HDMI ou USB-C







Avec les ports HDMI et USB-C intégrés, la station d'accueil ASUS Dual 4K USB-C Dock permet de connecter facilement une paire d'écrans 4K pour augmenter la surface d'écran pour le multitâche. Elle prend également en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz pour les vidéos 2K, via les ports HDMI ou USB-C.



Chargement et transferts rapides : 100 W USB Power Delivery passthrough et transferts de données 10 Gbps



La station d'accueil ASUS Dual 4K USB-C Dock prend en charge la fonction USB Power Delivery, qui transmet jusqu'à 100 W aux appareils connectés. D'autre part, les ports USB-A et USB-C offrent tous deux une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbps.



Stabilité et durabilité supérieures : Câble blindé pour un minimum d'interférences et une résistance maximale







Pour une solidité et une résilience accrues, la station d'accueil ASUS Dual 4K USB-C Dock utilise un câble tressé en aluminium blindé pour une meilleure couverture des données, réduisant les interférences jusqu'à 60 %. Le câble durable a été testé en laboratoire pour supporter jusqu'à 10 000 flexions et torsions.



