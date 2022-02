ADATA dévoile l'alimentation modulaire XPG CyberCore.



XPG, fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les gamers, les pros de l'esport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui un ajout très intéressant à sa famille d'alimentations, l'alimentation modulaire XPG CYBERCORE, qui se décline en 1000 W et 1300 W avec une efficacité PLATINUM vérifiée par les experts de Cybenetics. Équipée du ventilateur XPG VENTO PRO 120 PWM et de doubles roulements japonais de haute précision, XPG CYBERCORE monte d'un cran pour offrir aux joueurs la stabilité ultime.







XPG CYBERCORE est la dernière collaboration entre XPG et Nidec. Il est équipé d'un ventilateur XPG VENTO PRO 120 PWM alimenté par Nidec pour une efficacité de refroidissement inégalée. Les ventilateurs Nidec présentent un design incurvé qui offre une efficacité maximale. Les ventilateurs commencent à tourner avec un régime nul en mode faible charge jusqu'à ce qu'ils atteignent environ 30 % de charge électrique pour déclencher la rotation du ventilateur. Cette conception présente deux avantages principaux : une durée de vie prolongée du ventilateur et, surtout, un facteur de forme compact de seulement 160 mm de long, l'un des plus petits de la catégorie Platinum.



Gestion avancée des performances



XPG CYBERCORE utilise des condensateurs japonais de haute qualité prévus pour 105°C et un PFC (Power Factor Correction) intercalé avancé qui régule et stabilise la tension, distribuant la puissance avec une efficacité optimale. Explorant le côté numérique de la puissance, XPG a ajouté un PMIC numérique (Power Management IC) pour aider à améliorer la gestion et la stabilité des performances.



Pour une tranquillité d'esprit, le XPG CYBERCORE est soutenu par huit mécanismes de niveau industriel et une garantie de 10 ans.



Disponibilité et Prix



La série CYBERCORE sera disponible sur Amazon et d'autres détaillants en ligne.



Les Prix :



- CYBERCORE 1000 W : 259.99 Dollars,

- CYBERCORE 1300 W : 299.99 Dollars.



TECHPOWERUP