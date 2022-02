GIGABYTE H610I DDR4, une carte mère Mini-ITX d'entrée de gamme avec Intel H610.



Gigabyte mentionne qu'il commencera à traiter un total de deux modèles pour le marché local, dont la carte mère Mini-ITX d'entrée de gamme "H610I DDR4" qui utilise le chipset Intel H610.











Il s'agit d'un modèle de la série Ultra Durable, et le circuit d'alimentation comprend un circuit d'alimentation numérique à 4 (60A DrMOS) + 1 + 1 phase. En outre, le connecteur ATX à 24 broches et le connecteur 12V à 4 broches présentent une grande surface de contact et sont conçus pour fournir une alimentation stable même en cas de forte charge en utilisant des broches robustes avec une excellente endurance. L'emplacement mémoire DDR4-3200 x 2 (maximum 64 Go), l'emplacement de stockage SATA3.0 (6Gbps) x4, M.2 x 1 (PCI-Express3.0x4) et l'emplacement d'extension PCI-Express4.0 (x16) constituent les principales spécifications. Le réseau X1 est équipé d'une puce Intel qui supporte le Gigabit LAN.



Les sorties d'affichage sont HDMI 2.0x1, DisplayPortx2, D-Subx1, la puce audio est Realtek ALC897, et le circuit audio utilise des condensateurs. B660M D2H DDR4 "B660M D2H DDR4" est une carte mère MicroATX de la série Ultra Durable qui est sortie à la même époque. Le chipset est un Intel B660 avec un circuit d'alimentation numérique à 6 (50A Ppak) + 2 + 1 phase.



Les spécifications principales comprennent DDR4-5333 x 2 (maximum 64 Go) pour l'emplacement mémoire, SATA3.0 (6Gbps) x4, M.2 x 2 (PCI-Express3.0x4) pour le stockage, et PCI-Express4.0 (x16) pour le port d'extension. La sortie écran est HDMI 2.0x1, D-Subx1, et la puce audio est Realtek ALC897, qui utilise également un condensateur audio dans le circuit audio.



Pas de date ni de prix pour le moment.



