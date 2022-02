MSI semble être prêt pour PCIe 5.0, avec une nouvelle alimentation de 1300W !



Les nouvelles alimentations MEG et MPG V2 de MSI, contiennent des connecteurs PCIe 5.0 complets avec quatre contacts supplémentaires pour fournir 600 watts.























Des sources nous ont fourni des images de la gamme actuelle de MSI MEG & MPG, qui devrait être dévoilée dans son intégralité plus tard cette année. Deux nouveaux blocs d'alimentation MSI MEG 80 Plus Platinum et trois MPG 80 Plus Gold complètent la liste. La série d'alimentations MEG de MSI comprendra une unité de 1300W et une unité de 1000W, toutes deux basées sur le nouveau G.I Engine de MSI et capables d'alimenter les combinaisons de CPU et de GPU les plus gourmandes en énergie. La gamme d'alimentations MPG de MSI, d'autre part, est orientée vers les PC haut de gamme, avec des modèles de 1000W, 850W et 750W disponibles. Un seul connecteur d'alimentation à 16 broches capable d'alimenter la carte avec jusqu'à 600 watts de puissance. Le connecteur est conçu pour fournir une puissance de 600 W et est compatible avec les cartes PCIe Gen 5.0. Il n'est pas compatible avec les anciennes cartes PCIe Gen 2 ou Gen 3.



Elle sera disponible en :



- MSI MEG 1300W (with G.I Engine) 80 Plus Platinum,

- MSI MEG 1000W (with G.I Engine) 80 Plus Platinum.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



WCCFTECH