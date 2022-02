CORSAIR lance le clavier gaming mécanique K70 RGB PRO.



CORSAIR, leader mondial sur le marché des équipements hautes performances destinés aux gamers et créateurs de contenu, a dévoilé aujourd’hui le nouveau produit de sa gamme la plus vendue K70 : le clavier gaming mécanique CORSAIR K70 RGB PRO. Alliant la construction en aluminium et le design très apprécié d’un K70 de taille standard à l’éclairage RGB CORSAIR renommé et à des performances de qualité tournoi, le K70 RGB PRO établit une nouvelle norme pour un clavier gaming de taille standard. Disponible avec un large éventail de switchs mécaniques CHERRY MX fiables et doté de fonctionnalités aidant les joueurs à exploiter au mieux leur configuration, le K70 RGB PRO s’adapte à chaque style de jeu.







Le K70 RGB PRO est disponible avec une gamme de switchs de touche mécanique CHERRY MX fabriqués en Allemagne qui fournissent la qualité et la durabilité exceptionnelle qui font la renommée de CHERRY. Avec cinq types de switch disponibles, de la touche linéaire et douce de MX Red à l’actionnement rapide de MX Speed, le K70 RGB PRO offre une expérience de jeu et de frappe de premier ordre garantie pour des années d’utilisation continue. Ces switchs sont complétés par des touches PBT de haute qualité et durables à double injection moulés avec précision pour résister à l’usure et à la décoloration, afin que vos touches aient toujours l’air au top pendant des années, tout en permettant à l’éclairage RGB par touche de briller.







Le K70 RGB PRO est conçu pour répondre aux besoins des joueurs sur PC actuels. Le cadre en aluminium brossé typique et la disposition en taille standard emblématiques du K70 confèrent au K70 RGB PRO un look iconique, le style CORSAIR inimitable et une durabilité éprouvée. La molette de contrôle du volume en aluminium signature et les touches média dédiées vous donnent le contrôle instantané sur vos médias tandis qu’un repose-poignet au toucher doux offre un confort absolu avec une surface à motifs pour une bonne prise en main avec une attache magnétique simple qui se clipse facilement au clavier.







Le K70 RGB PRO donne une toute nouvelle signification au terme qualité tournoi avec un switch dédié à la compétition qui verrouille instantanément le rétroéclairage statique pour une distraction minimale et désactive les activations de macro accidentelles lorsque votre session est à son paroxysme. Le K70 RGB PRO se connecte via un câble USB type C tressé et amovible qui vous permet d’emporter facilement votre clavier pour participer à votre compétition – branchez et allumez-le et vous êtes prêt à affronter vos concurrents.



Les joueurs sur PC compétitifs veulent profiter de tous les avantages possibles, en particulier de la vitesse. La technologie AXON du K70 RGB PRO garantit que toutes vos commandes dans les moments les plus critiques des parties cruciales sont traitées et fournies aussi vite que possible – jusqu’à 8 fois plus rapidement que les claviers gaming standard. Quand même une fraction de seconde de latence peut faire la différence entre la victoire et la défaite, les gamers peuvent jouer avec confiance en sachant que le K70 RGB PRO transmettra leurs entrées pratiquement instantanément.







Le puissant logiciel CORSAIR iCUE vous permet de personnaliser le rétroéclairage RGB par touche et de le synchroniser avec le reste de votre configuration iCUE pour un éclairage sur tout le système. Pratiquement chaque touche est programmable via iCUE ou l’enregistrement de macros intégré, ce qui vous donne un contrôle avancé quand vous en avez besoin pour remporter la bataille.



La technologie moderne rencontre le design illustre dans le K70 RGB PRO, le nouveau venu éblouissant de la gamme CORSAIR K70 légendaire.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le CORSAIR K70 RGB PRO est disponible dès à présent sur la boutique en ligne CORSAIR en Amérique du Nord et sera disponible à la vente chez Best Buy dès le 13 février 2022, d’autres revendeurs américains suivront. Le CORSAIR K70 RGB PRO sera disponible auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR en mars 2022.



Le CORSAIR K70 RGB PRO est vendu avec une garantie de deux ans et est secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pour une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



CORSAIR