Thermalright présente le refroidisseur de CPU AXP120-X67 Low-Profile Top-flow.



Thermalright présente aujourd'hui l'AXP120-X67, un refroidisseur de CPU haut de gamme à profil bas et à flux supérieur, d'une hauteur de 67 mm avec le ventilateur en place. Le refroidisseur est doté d'un dissipateur à ailettes en aluminium de type C, dans lequel la chaleur est extraite de la base en cuivre nickelé de qualité C1100 et acheminée vers les ailettes par six caloducs de 6 mm d'épaisseur du même matériau. La pile d'ailettes est disposée le long du plan de la carte mère et est ventilée par un ventilateur de 15 mm d'épaisseur et de 120 mm dans un flux supérieur.























Le ventilateur Thermalright TL-C12015 de 120 mm inclus a une épaisseur de 15 mm, est doté d'un roulement à fluide dynamique, tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 800 tr/min, poussant jusqu'à 59 CFM de flux d'air, à une pression statique de 1,36 mm H₂O et une sortie de bruit maximale de 26,1 dBA. Le refroidisseur mesure 120 mm x 123,5 mm x 67 mm (LxPxH), pour un poids de 490 g. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge figurent LGA1700, LGA1200 et AM4.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP