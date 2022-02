Fractal lance les boîtiers PC Torrent Compact & Torrent Nano.



Nous vous présentons le Torrent Compact et le Torrent Nano - deux boîtiers de PC peu encombrants entièrement consacrés à fournir les meilleures performances de refroidissement par air possibles pour leurs facteurs de forme respectifs. Tout comme le modèle de base Torrent, l'attention portée aux détails se reflète dans tout, du choix des composants au design épuré à l'intérieur et à l'extérieur, créant deux boîtiers qui atteignent vraiment de nouveaux sommets dans la poursuite d'un flux d'air ultime pour les constructions compactes et nano.







En ce qui concerne les innovations techniques, les principales caractéristiques sont une disposition inspirée, une grille frontale ouverte et deux ventilateurs 180 x 38 mm Dynamic PWM / Prisma ARGB PWM conçus sur mesure pour obtenir un refroidissement par air maximal tout en maintenant des niveaux sonores contrôlés. En bref, les nouveaux modèles sont des centrales qui vous permettent de profiter du flux d'air à un degré normalement associé à des boîtiers plus grands, faisant de Torrent un excellent choix pour les aficionados du refroidissement par air à la recherche d'un boîtier compact ou nano.



Note de l'éditeur : Notre revue pour le Fractal Design pour le Torrent Compact & Torrent Nano peut être trouvée ici.



Torrent Compact



- Grille ouverte et ventilateurs frontaux de 180 mm optimisés pour une prise d'air maximale,

- Les ventilateurs Fractal Design Dynamic PWM / Prisma ARGB PWM 180 x 38 mm tirent parti de la puissance, de la taille et de l'épaisseur pour une capacité de circulation d'air massive,

- Des prises d'air étendues à la base et un support de ventilateur inférieur extra-large offrent un potentiel exceptionnel de refroidissement du GPU (avec le slot PCI inférieur libre),

- L'intérieur ouvert et profilé offre un grand espace de respiration pour les composants et maximise le potentiel de performance,

- Capot d'alimentation aérodynamique monté sur le dessus avec effets ARGB intégrés,

- Optimisation de l'espace, tout en étant capable d'accueillir des cartes mères E-ATX d'une largeur maximale de 274 mm,

- Livré avec le nouveau moyeu de ventilateur PWM Nexus 9P Slim préinstallé,

- Les lumières LED (versions TG) et les ventilateurs RGB (version RGB) sont entièrement contrôlables par les cartes mères supportant le RGB adressable (5 V),

- Livré avec deux ventilateurs Prisma ARGB PWM (version RGB) ou Dynamic X2 PWM,

- Panneaux en verre trempé sans soudure avec mécanismes de verrouillage supérieur sans boulons pour une manipulation facile.



Torrent Nano



- Grille ouverte et ventilateur frontal de 180 mm optimisés pour une prise d'air maximale,

- Le ventilateur Fractal Design 180 x 38 mm tire parti de la puissance, de la taille et de l'épaisseur pour une capacité massive de circulation de l'air,

- La disposition avec une entrée de base non obstruée offre un potentiel exceptionnel de refroidissement du GPU,

- Un intérieur ouvert et profilé et un PSU monté sur le dessus offrent un grand espace de respiration pour les composants et maximisent le potentiel de performance,

- Optimisation de l'espace, tout en étant capable de prendre en charge des GPU de 335 mm de long à 3 fentes,

- Les lumières LED (versions TG uniquement) et les ventilateurs RGB (version RGB) sont entièrement contrôlables par les cartes mères supportant le RGB adressable (5 V),

- La version TG RGB comprend un ventilateur PWM Prisma ARGB de 180 mm,

- Panneaux en verre trempé sans soudure avec mécanismes de verrouillage supérieurs sans boulons pour une manipulation facile,

- Les supports de ventilateur avant permettent de libérer le flux d'air vers le ventilateur le plus grand tout en s'adaptant aux tailles de radiateur standard,

- La lunette supérieure amovible et les clips d'acheminement avec attaches Velcro facilitent l'installation et la gestion des câbles.



Disponibilité



Les Torrent Compact et Nano sont disponibles dès maintenant.



