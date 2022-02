Speedlink présente un nouveau look pour le système de subwoofer Gravity 2.1.



Des basses intenses et un volume sonore élevé - les deux nouveaux systèmes de subwoofer GRAVITY de Speedlink ne sont pas seulement élégants, mais offrent également un son de première classe pour toute occasion.







Le GRAVITY RGB fait briller chaque pièce







Le GRAVITY est un système d'enceintes actives 2.1 qui entraîne ses utilisateurs dans des univers sonores colorés. Elle peut être connectée à un PC ou un ordinateur portable et peut également être reliée à un smartphone, une tablette ou un téléviseur via un câble jack ou Bluetooth. Le boîtier en bois garantit des basses profondes et un volume sonore équilibré et intense, tandis que l'éclairage du subwoofer et des satellites en 16,7 millions de couleurs confère au système d'enceintes une touche particulière.



Les effets lumineux, qui peuvent notamment s'adapter à la musique et donner une sensation unique dans votre pièce, constituent un véritable point fort. Le réglage souhaité peut être sélectionné parmi six modes : Dégradé de couleurs, Statique multicolore, Respiration des couleurs, Statique unicolore, Off, On beat.



Connexion par câble AUX ou par Bluetooth



Pour ceux qui ne sont pas adeptes du RVB, Speedlink propose également dans sa gamme le système de subwoofer GRAVITY 2.1 sans éclairage. Les deux unités sont polyvalentes et peuvent être connectées à un appareil multimédia, un smartphone ou une tablette via un câble AUX ou Bluetooth®. Ils peuvent être contrôlés de manière pratique via la télécommande de table très pratique. Grâce à l'interrupteur d'alimentation et au mode veille automatique, la consommation électrique inutile est évitée.



Détails techniques (système de caissons de basse GRAVITY RGB 2.1 et système de caissons de basse GRAVITY 2.1) :







- Système de haut-parleurs actif 2.1 pour PC/ordinateur portable,

- Connexion Bluetooth® au smartphone/tablette,

- Système de caissons de basses GRAVITY RGB 2.1 : Éclairage RVB en 16,7 millions de couleurs,

- Système de caisson de basses GRAVITY RGB 2.1 : 6 modes réglables : Dégradé de couleurs, statique multicolore, respiration des couleurs, statique unicolore, Off, On beat,

- Puissant subwoofer avec boîtier en bois offrant des basses intenses et un volume sonore élevé,

- Télécommande de table séparée avec connexion AUX-in pour un contrôle pratique du volume,

- Commandes supplémentaires de volume et de basses sur le caisson de basses,

- Pas de consommation électrique inutile grâce à l'interrupteur d'alimentation,

- Mode veille,

- Adaptation multimédia parfaite pour les jeux, la musique et les films,

- Puissance de sortie (RMS) : 60 W,

- 120 W puissance de crête,

- Unités de haut-parleurs : 2×3" (7,6 cm) + 6,5" (16,5 cm),

- Dimensions du subwoofer : 261 × 259 × 263 mm (L × H × P),

- Dimensions du satellite : 108 × 182 × 119 mm (L × H × P),

- Rapport S/N : > 60 dB,

- Fréquence : 40 Hz - 20 KHz,

- Longueur du câble des satellites : 1,6 m,

- Longueur du câble secteur : 1.5 m

- Longueur du câble de la télécommande : 1,5 m,

- Poids total : 4,5 kg.



Disponibilité et Prix



Le système de subwoofer GRAVITY RGB 2.1 est maintenant disponible au prix de 119.99 euros et le système de subwoofer GRAVITY 2.1 au prix de 99.99 euros.



SPEEDLINK