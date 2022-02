CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Lian Li A4-H2O X4 Mini-ITX.



Information sur le produit - A4-H2O X4 Mini-ITX Gehäuse, PCIE4.0 Riserkabel - schwarz :



- Boîtier PC Mini-ITX à petit facteur de forme conçu avec DAN Case,

- Cadre en acier SPCC avec panneaux en aluminium mesh,

- Compatible avec les cartes mères Mini-ITX et les alimentations SFX/SFX-L,

- Espace libre pour un GPU triple slot jusqu'à 322 mm de long,

- Comprend un câble riser PCIe 4.0,

- Chambre supérieure dédiée pour un radiateur AiO de 240 mm, d'une épaisseur maximale de 55 mm,

- Tous les panneaux sont entièrement amovibles pour faciliter l'accès et l'installation.



























LIAN LI DAN Cases A4-H2O Mini-ITX Cas PC pour les joueurs



Célébrez le PC à petit facteur de forme avec le boîtier A4-H2O de LIAN LI DAN Cases. Avec seulement 11 litres de capacité, ce boîtier PC a une empreinte incroyablement petite mais un design intelligent, maximisant la capacité du matériel. Avec trois slots d'extension, ce boîtier peut accueillir un GPU triple slot, jusqu'à 322 mm de long, qui se connecte à une carte mère Mini-ITX via le câble riser PCIe 4.0 inclus. Chaque panneau est amovible pour faciliter l'accès, et beaucoup d'entre eux sont dotés d'un maillage fin pour une excellente ventilation. De plus, améliorant le design du précédent A4-SFX, ce modèle peut accueillir un 240 AiO avec le radiateur dans une chambre dédiée. Une grande puissance dans un petit châssis.



Empreinte économique



Le boîtier A4-H2O de LIAN LI DAN est la célébration ultime du boîtier à petit facteur de forme. Ce châssis Mini-ITX a un encombrement incroyablement réduit, ce qui le rend idéal pour une utilisation comme PC de jeu ou comme alternative à une console. Avec son intérieur en acier robuste et ses panneaux en aluminium sablé, c'est un boîtier élégant avec une finition haut de gamme. Avec une hauteur de 244 mm et une largeur de 140 mm, ce boîtier s'intègre facilement à tout environnement de jeu.



Disposition en sandwich



Pour maximiser l'utilisation du matériel, le boîtier LIAN LI DAN Cases A4-H2O présente une disposition intelligente en sandwich. Chaque zone est spécifiquement conçue pour accueillir du matériel qui va au-delà des attentes du facteur de forme Mini-ITX. Ce châssis peut accueillir une alimentation SFX en standard ou, alternativement, le support de montage peut être retiré pour accueillir une alimentation SFX-L. La carte mère est montée sur le côté gauche de la cloison centrale, avec un support pour le format Mini-ITX uniquement. Derrière, il y a une zone dédiée qui permet d'accueillir des cartes graphiques à triple fente jusqu'à 322 mm de long. Un exploit vraiment remarquable, le boîtier LIAN LI DAN Cases A4-H2O fait tout cela avec un espace pour un radiateur de 240 mm dans le cadre d'une boucle de refroidissement AiO, avec un refroidisseur de CPU jusqu'à 55 mm de hauteur. Sous le panneau supérieur, il y a un support de ventilateur qui peut être retiré et remplacé par un radiateur de 240 mm, jusqu'à 55 mm d'épaisseur. Contrairement à son prédécesseur, le A4-SFX, ce boîtier est entièrement capable de refroidir par eau votre matériel haut de gamme.



Facilité d'utilisation



Avec autant de choses à faire dans un espace réduit, pour faciliter l'installation, chaque panneau des valises LIAN LI DAN A4-H2O peut être retiré. Cela permet un meilleur accès à l'intérieur, vous permettant de gérer les câbles et le matériel d'installation avec la plus grande facilité. De plus, le cadre en acier comporte une ouverture pour faciliter le montage de GPU plus longs. Sur le panneau inférieur, il y a un support de montage pour un SSD 2,5", avec une ventilation placée en dessous pour éviter la surchauffe du matériel. La ventilation est abondante dans le boîtier LIAN LI DAN A4-H2O grâce aux mailles fines des panneaux latéraux et supérieurs. Favorisant un flux d'air naturel exceptionnel, il fonctionnera parfaitement avec le refroidisseur AiO pour maintenir votre PC de jeu à une température optimale.



Choix possibles



L'étui LIAN LI DAN Cases A4-H2O est disponible en deux couleurs. Ce modèle est noir, l'autre choix étant argenté. De plus, comme le GPU ne peut être monté que verticalement, un câble PCIe riser est fourni avec le boîtier. Choisissez entre la norme PCIe 3.0 et la nouvelle génération PCIe 4.0, en fonction des besoins de votre carte graphique. Ce modèle est livré avec le câble riser PCIe 4.0 qui peut être discrètement rangé derrière la carte mère lors de l'installation.



Connectivité



Dans un renfoncement élégant, le panneau d'E/S se trouve sur le côté gauche du boîtier A4-H20 de LIAN LI DAN. En haut se trouve un bouton d'alimentation de qualité supérieure, tandis que le bas accueille un USB 3.1 Type C, un USB 3.0 Type A, et deux prises dédiées aux microphones et à l'audio.



Voici la fiche technique :









Il sera disponible en date du 14 février 2022 sur le site de CASEKING : Cliquez ICI. Le prix sera de : 149.90 euros.



Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING en cliquant ICI.



- Il existe également en blanc pour le même prix, pour le commander : Cliquez ICI.



- Il y a également une autre version c'est le : Lian Li A4-H2O X3 Mini-ITX, disponible aussi sur le site de CASEKING au prix de - 109.90 euros : Cliquez ICI.



CASEKING