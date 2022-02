La mise à jour Adobe Premiere Pro 22.2 apporte l'encodage HEVC 10 bits avec une augmentation importante des performances des cartes graphiques NVIDIA et Intel.



Premiere Pro d'Adobe, l'un des outils de montage vidéo les plus courants du secteur, a reçu aujourd'hui une mise à jour de février avec la version 22.2. Cette nouvelle version apporte un large éventail de fonctionnalités telles qu'Adobe Remix, un outil avancé de recalage audio. En outre, cette dernière mise à jour permet de tripler les capacités de synthèse vocale hors ligne. Toutefois, ce n'est pas la fonctionnalité la plus importante, comme nous allons le voir. Adobe a également activé l'encodage HEVC H/W 420 HDR 10 bits sur les fenêtres équipées de cartes graphiques Intel et NVIDIA. Cette fonctionnalité permet au logiciel d'utiliser du matériel avancé intégré aux cartes graphiques NVIDIA Quadro RTX et Intel Iris Xe.











La société a réussi à effectuer quelques tests préliminaires, et vous pouvez voir les graphiques ci-dessous. Ils améliorent considérablement les temps d'exportation avec la dernière version du logiciel 22.2 qui permet l'encodage matériel HEVC 10-Bit. Pour les GPU Intel, aucun pilote spécial ne doit être installé. Cependant, pour les GPU NVIDIA, Adobe conseille les pilotes officiels de Studio en combinaison avec les GPU Quadro RTX.



VIDEOCARDZ