Le processeur 64 cœurs AMD EPYC Milan-X 7773X testé et overclocké.



Le Milan-X EPYC 7773X 3D V-Cache d'AMD est un processeur de serveur à 64 cœurs et 128 threads avec 804 Mo de cache qui est actuellement livré aux centres de données mondiaux. Ces processeurs ne sont pas encore officiellement disponibles dans les canaux de vente au détail, mais le créateur de contenu chinois kenaide a réussi à acquérir et à tester deux échantillons de puces de qualification sur une carte mère SuperMicro à double socket. Le processeur AMD EPYC 7773X est détecté sous le numéro 100-000000504-04 par CPU-Z, ce qui confirme qu'il s'agit d'un échantillon technique dont la vitesse d'horloge est inférieure de 100 MHz aux vitesses de base et d'accélération de 2,2 GHz et 3,5 GHz du processeur officiel.



















Les processeurs disposent chacun de 32 Mo de cache L2, 256 Mo de cache L3 et 512 Mo de cache 3D V-Cache, soit un total de 1608 Mo de cache dans la configuration qui a été évaluée avec Cinebench R23 et 3DMark. Les processeurs ont également été "overclockés" à 4,8 GHz à l'aide de l'outil d'overclocking EPYC Milan/Rome ES/QS en augmentant leur limite de puissance de 280 W à 1500 W et en augmentant la tension à 1,55 V. Cette vitesse d'horloge de 4,8 GHz n'est qu'un objectif, la vitesse réelle atteinte n'étant pas indiquée et aucun benchmark pour les processeurs overclockés n'étant partagé.



WCCFTECH