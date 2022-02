PNY lance sa série de GeForce RTX 3050.



PNY a annoncé aujourd'hui la disponibilité prochaine des dernières cartes graphiques GeForce RTX 3050 sous ses deux marques XLR8 Gaming et PNY. Le GeForce RTX 3050 apporte les performances et l'efficacité de l'architecture Ampère de NVIDIA à un plus grand nombre de joueurs que jamais, et c'est le premier GPU de bureau de classe 50 à alimenter les derniers jeux de ray tracing à plus de 60 FPS. Le RTX 3050 est équipé de cœurs RT de 2ᵉ génération pour le ray tracing et de cœurs Tensor de 3ème génération pour le DLSS et l'IA. Le ray tracing est la nouvelle norme en matière de jeux et le RTX 3050 le rend plus accessible que jamais.















La GeForce RTX 3050 offre un débit et une efficacité améliorés par rapport à la génération précédente, pour un bond en avant des performances par rapport à la GeForce GTX 1650. Dotées de 8 Go de mémoire GDDR6 haute vitesse, combinées au ray tracing en temps réel, ces cartes offrent aux joueurs du monde entier des performances et un réalisme inégalés dans les jeux. Les joueurs et les créateurs de contenu bénéficieront de performances accrues avec la GeForce RTX 3050, pour tirer le meilleur parti de leur système.



Conçu pour tous



Les nouveaux modèles GeForce RTX 3050 de la gamme PNY sont disponibles dans le cadre des familles de cartes graphiques UPRISING et REVEL. Ils sont équipés de refroidisseurs à simple ou double ventilateur et certains modèles sont dotés de l'éclairage EPIC-X RGB. Les 3 modèles offrent un refroidissement haute performance impressionnant et permettent aux utilisateurs de profiter de la dernière technologie GeForce RTX dans une variété de systèmes de formfactor, y compris les systèmes de petit formfactor fournissant un refroidissement même pendant les jeux exigeants.



La façon la plus réaliste de jouer



Restez à jour avec le logiciel compagnon GeForce Experience, qui propose les derniers pilotes, les paramètres optimaux et les nouvelles fonctionnalités. Utilisez les pilotes Game Ready et NVIDIA Studio Drivers pour bénéficier des meilleures performances et de la meilleure stabilité dans les meilleurs jeux et applications créatives avec le PNY GeForce RTX 3050. Capturez et partagez vos meilleurs moments de jeu avec NVIDIA ShadowPlay.



Brillant RGB



La carte PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3050 REVEL est équipée de l'éclairage EPIC-X RGB pour mettre en valeur votre carte graphique et illuminer votre système. Mettez en valeur votre style unique et votre flair grâce à l'éclairage RVB brillant et personnalisez votre expérience informatique ou de jeu.



Spécifications du produit :



- 8 Go GDDR6 (128 bits),

- Configurations à un ou deux ventilateurs,

- PCI Express 4.0,

- DisplayPort 1.4a et HDMI 2.1,

- EPIC-X RGB sur les éditions REVEL.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP