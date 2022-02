TECHPOWERUP nous propose le test du : Corsair MP600 Pro LPX 2 To.



Corsair est une société américaine de périphériques et de matériel informatique fondée en 1994. C'est aujourd'hui l'un des principaux fabricants de matériel de jeu, avec un portefeuille couvrant presque tous les composants dont vous avez besoin : Modules de mémoire DRAM, disques SSD flash, claviers, souris, boîtiers, systèmes de refroidissement, et bien plus encore.







En février 2021, nous avons examiné le Corsair MP600 Pro, qui était à l'époque l'un des premiers véritables disques PCIe 4.0 haut de gamme. C'était également le premier disque que nous avons examiné avec le contrôleur Phison E18. Presque exactement un an s'est écoulé depuis, et PCI-Express 4.0 est une capacité standard désormais disponible sur de nombreux SSD, avec plusieurs choix de contrôleurs, si vous êtes prêt à payer pour cela.



L'année dernière, Sony a annoncé que sa PlayStation 5 prenait en charge les disques M.2 NVMe pour les mises à niveau de stockage. Il y a quelques exigences, comme une vitesse minimale, la nécessité d'un dissipateur thermique et, bien sûr, une limite de taille du dissipateur pour s'assurer que le SSD s'adapte à l'ouverture du boîtier de la PS5. Nous avons vu plusieurs SSD compatibles avec la PS5 ces derniers mois, mais pour autant que je sache, le Corsair MP600 Pro LPX est le premier à être spécifiquement optimisé pour les exigences de la console de Sony, à la fois en termes de conception physique et de modifications du firmware. Un autre dissipateur thermique digne d'intérêt est celui de Sabrent.



Sous le capot, le MP600 Pro LPX est alimenté par le contrôleur Phison E18, comme sur le MP600 Pro normal. Les puces flash NAND ont été mises à niveau vers les 176 couches 3D TLC les plus récentes et les plus rapides de Micron - le MP600 Pro utilise les 96 couches de Micron. Comme prévu pour un disque haut de gamme, le MP600 Pro LPX dispose également d'un cache DRAM : 2 Go de DDR4 de Hynix.



Voici la fiche technique :







Le Corsair MP600 Pro LPX est proposé dans des capacités de 500 Go (100 Dollars), 1 To (170 Dollars), 2 To (340 Dollars) et 4 To (785 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 350 TBW, 700 TBW, 1400 TBW et 3000 TBW respectivement. Corsair offre une garantie de cinq ans pour le MP600 Pro LPX.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP