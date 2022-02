NZXT présente le châssis NZXT H1 Mini-ITX amélioré.



NZXT présente un châssis mini-ITX NZXT H1 rafraîchi et amélioré. Le nouveau NZXT H1 ne se contente pas de corriger les problèmes du NZXT H1 de première génération, mais apporte également des modifications qui permettront de prendre en charge les derniers matériels modernes. Comme le premier NZXT H1, le châssis mini-ITX H1 révisé est également équipé d'une solution de refroidissement liquide tout-en-un intégrée pour le CPU, le PSU, un contrôleur de ventilateur compatible avec NZXT CAM, et une carte riser PCIe Gen4 GPU améliorée.







Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Plus grand, c'est mieux



Le nouveau châssis mini-ITX H1 de NZXT a un volume de 15,6 litres, contre 13 litres pour le H1 de première génération. Cela permet au châssis de supporter des composants plus grands et d'améliorer le flux d'air interne. Le NZXT H1 rafraîchi a par ailleurs des trous d'admission plus grands. Les options d'alimentation comprennent des blocs d'alimentation de 650W et 750W qui prennent en charge les dernières cartes graphiques AMD Radeon et NVIDIA GeForce.



Nouvelle carte Riser PCIe Gen4



NZXT a appris de ses erreurs avec le premier NZXT H1 et sa carte riser problématique. La nouvelle NZXT H1 dispose d'un PCB conçu sur mesure pour éviter le court-circuit 12 V, ainsi qu'un contrôle de qualité accru, car NZXT s'est associé à un nouveau fournisseur avec des procédures de contrôle de qualité plus rigoureuses pour éviter les cartes riser défectueuses.



Disponibilité et Prix



Le NZXT H1 redessiné sera disponible dans les couleurs Noir mat et Blanc mat et devrait être mis en vente prochainement avec un prix de : 399.99 Dollars. Pour plus d'informations sur le nouveau et amélioré NZXT H1, veuillez visiter le site NZXT.com.



VORTEZ