SAMSUNG nous propose un nouvel écran PC : Le S24R352FHU.



Avec une résolution Full HD sur une dalle IPS, le moniteur Samsung S24R352FHU possède toutes les qualités pour accompagner vos besoins au quotidien. Bénéficiez d'une belle polyvalence pour une utilisation multimédia, bureautique ou gaming en fonction de vos envies.







Élargissez votre point de vue



Design épuré, sophistication totale. Notre savoir-faire a permis de confectionner un moniteur à écran plat de 24 pouces époustouflant. L'écran dépourvu de bords sur 3 côtés se joint à l'élégant socle en Y pour proposer un style épuré et minimaliste.



Conçu pour l'action, sans latence



Vivez une expérience de divertissement superfluide. La technologie AMD Radeon FreeSync™ maintient les taux de rafraîchissement de votre moniteur et de votre carte graphique synchronisés pour réduire les lags. Regarder des films et jouer à vos jeux sans aucune interruption. Même les scènes d'action rapides apparaissent claires et fluides.



Plus de puissance de jeu



Définissez vos propres paramètres de jeux. Profitez de réglages de couleur et de contraste d'image optimaux pour mieux distinguer chaque scène et repérer les ennemis qui se cachent dans le noir. Le mode Jeu s'adapte à tous les jeux pour qu'aucun détail ne vous échappe.



Mouvements et actions fluides



Désormais, toute action devient sans défaut. La fréquence de rafraîchissement de 75Hz offre une image plus fluide que vous regardez votre série télévisée préférée, visionnez une vidéo ou jouez à un jeu. Chaque action faite sur votre écran devient homogène, sans décalage ni lag.



Un confort d'utilisation



Protégez vos yeux et bien plus. La technologie avancée de confort oculaire réduit la fatigue des yeux pour une expérience informatique prolongée plus confortable. La technologie Flicker Free supprime en permanence le scintillement fatigant et irritant de l'écran, tandis que l'Eye Saver Mode réduit la lumière bleue émise.



Réelle polyvalence



Multipliez vos connexions. Avec les ports HDMI et D-sub, plusieurs périphériques peuvent se brancher directement sur votre écran pour une flexibilité totale. Votre environnement informatique est dorénavant encore plus pratique avec des possibilités de branchements supplémentaires.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible vers la fin du mois de février/début mars 2022. Le prix est de : 149.95 euros.



SAMSUNG