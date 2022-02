MSI lance officiellement la carte mère MEG Z690 GODLIKE.



Alors qu'Intel a lancé les processeurs Core de 12e génération et a immédiatement attiré l'attention, MSI a également sorti de nombreuses cartes mères pour divers usages. Cependant, le meilleur reste à venir jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le dernier membre de la plateforme Z690 est arrivé. La seule carte à les dominer toutes : la MEG Z690 GODLIKE. L'objectif numéro un de la GODLIKE pour les utilisateurs finaux est évident : elle est conçue pour offrir les meilleures performances et la meilleure expérience possible grâce à des systèmes vraiment remarquables. Qu'il s'agisse de battre des records d'overclocking, d'ultra personnaliser l'éclairage ARGB avec un tableau de bord LCD à commande tactile, ou simplement du désir de construire le système le plus puissant imaginable, la MEG Z690 GODLIKE se place sans concurrence au sommet de toutes les capacités des cartes mères Z690.























LE DESIGN DE L'UNIVERS UNIQUE



Il est recouvert d'un dissipateur thermique en aluminium foncé, profond et plein, façonné avec un motif de grille triangulaire. La nébuleuse de dragon éclairante avec verre trempé révèle la puissance avec une colonne de foi et un effet RGB de météores. La MEG Z690 GODLIKE symbolise la puissance infinie de l'univers unique, prêt à relever tous les défis.



Tableau de bord M-Vision



Il est équipé du premier écran LCD tactile intégré de l'industrie. L'écran LCD IPS de 3,5 pouces de la carte mère offre un niveau supérieur de diagnostic du système : surveillance du matériel, lecture des codes de débogage, recherche d'autres informations utiles, et même personnalisation de votre écran avec le logiciel MSI dédié. De plus, la fonction tactile permet de faire fonctionner le système, d'affiner les paramètres compliqués du PC et même d'activer la fonction fenêtres avec personnalisation en une seule touche.



Le M-Vision Dashboard se connecte à la carte mère grâce à son design magnétique facile à démonter. En outre, une fois connecté au port USB arrière GODLIKE, le tableau de bord peut fonctionner indépendamment. Vous pouvez placer le tableau de bord devant votre boîtier, sur votre bureau ou le coller à votre écran pour un accès facile. D'une seule touche, le fonctionnement de votre PC prend une toute nouvelle forme.



Solution de puissance extrême et performance de stockage



La MEG Z690 GODLIKE dispose d'une solution d'alimentation directe au sommet, d'une conception d'alimentation directe 20+2 phases avec 105 A Smart Power Stage, de deux connecteurs d'alimentation à 8 broches avec la technologie exclusive Core Boost, et d'un PCB 8 couches de qualité serveur avec 2 oz de cuivre. Il est donc d'autant plus prêt à pousser les derniers processeurs à leurs limites !



Les incroyables connecteurs embarqués 6x M.2 pour des performances de stockage maximales avec une solution Lightning Gen 5 permettent aux joueurs d'obtenir une vitesse de jeu super rapide. Renforcés par le Shield Frozr Magnetic Double-sided M.2, les SSD M.2 peuvent être plus frais et plus rapides.



La performance ultime



GODLIKE est doté d'une multitude de technologies de pointe pour relever tous les défis. Super LAN 10G intégré, solution WI-FI 6E avec MSI LAN Manager, double Thunderbolt 4, USB 4.0, double emplacement PCIe 5.0 Lightning, mémoire DDR5 de dernière génération, double USB 3.2 Gen 2x2 20G Type-C en façade, Audio Boost 5 HD et logiciel MSI Center vous offrent des performances "GODLIKE".



Édition limitée - Accessoire abondant



Il n'existe qu'une quantité limitée de ce chef-d'œuvre. Pour ceux qui souhaitent acquérir la MEG Z690 GODLIKE, nous offrons une qualification prioritaire à ceux qui ont acheté une carte mère GODLIKE de la génération précédente ou une carte graphique MSI RTX 3080 ou 3090 en guise d'appréciation. L'édition limitée est livrée avec un refroidisseur de liquide MEG CORELIQUID S360, 2X mémoire KINGSTON FURY BEAST DDR5 16G, et des tonnes de récompenses pour les membres. Veuillez vérifier ici pour plus d'informations sur l'achat.



Pas de prix pour le moment.



