MSI lance la souris de jeu GM41 Lightweight V2 Clutch.



MSI a présenté aujourd'hui la souris de jeu Clutch GM41 Lightweight V2. Cousin câblé de la série originale GM41 de 2020/21, le "V2" dans le nom du modèle de la nouvelle souris dénote un changement au niveau du capteur de la souris.



















La GM41 V2 utilise un capteur PixArt PMW-3389, contre le PAW-3370 de la souris originale. Le nouveau capteur a une résolution maximale de 16 000 ppp, soit une réduction par rapport aux 20 000 ppp de l'original. La souris est dotée du support NVIDIA Reflex. L'accélération de 50G et la vitesse de suivi de 400 IPS restent toutefois inchangées. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est le design de la souris, sa disposition pseudo-ambidextre à 6 boutons qui utilise des interrupteurs Omron conçus pour 60 millions de clics et le câble FriXionFree conçu pour réduire les frottements sur le bureau.



La société n'a pas mentionné de prix.



TECHPOWERUP