PC-Boost a le plaisir de vous proposer le test de l'alimentation Pure Power 11 FM 850W de be quiet!

Après avoir présenté une première série d'alimentations Pure Power 11 FM de puissances assez classiques de 550W, 650W et 750W, be quiet! vient de sortir, sous la même référence, deux nouveaux modèles affublés cette fois-ci de deux nouvelles puissances de 850W et 1000W. Présentées comme des alimentations d'entrée de gamme pour be quiet!, et donc l'équivalent d'au moins la gamme moyenne pour la concurrence, ces deux nouvelles arrivées vont-elles bousculer la hiérarchie grâce à leurs nouvelles puissances ? Pour répondre à cette problématique, la marque nous a confié le modèle de 850W, auquel nous allons donc faire passer une série de tests, ce qui nous permettra d'infirmer ou au contraire d'affirmer que ces modèles risquent de se frayer une place dans les alimentations de bonne puissance, là où normalement le minimum tourne aux environs des 750W, et pour des modèles orientés plutôt vers la moyenne gamme ou même le haut de gamme !

Accédez au test