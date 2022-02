TECHPOWERUP nous propose un test des kits mémoires : Les Neo Forza Faye DDR4-5000 2x 8Go.



Neo Forza est l'un des fabricants les plus récents de modules de mémoire DRAM et de produits de mémoire flash. Sous la direction de la société mère Goldkey, Neo Forza est une entreprise taïwanaise fondée en 2018 qui se concentre sur les produits de qualité pour les passionnés.



Neo Forza est peut-être une société relativement nouvelle, mais sa gamme de mémoires est assez large, avec des SKUs Encke, Faye, Finlay et Mars pour couvrir les besoins de chaque type d'utilisateur. La ligne Faye de Neo Forza est conçue pour les amateurs d'overclocking, la société se targuant de sélectionner des puces de haute qualité selon un processus de filtrage strict. La gamme Faye SKU de 3000 MT/s à 5000 MT/s a listé des tailles DIMM de 8 Go, 16 Go, et 32 Go. Dans cette revue, nous allons couvrir le kit Neo Forza Faye DDR4-5000 (2x 8 Go) évalué à 5000 MT/s.



Contrairement à la majorité des mémoires performantes disponibles sur le marché aujourd'hui, ce kit se situe dans un domaine à part et nécessite une carte mère capable de telles prouesses. Ne vous méprenez pas, faire fonctionner cette mémoire Neo Forza Faye à 5000 MT/s n'est pas une tâche facile. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faudra être à l'aise avec le dépannage si l'occasion se présente. Mais n'ayez crainte, TPU dispose d'une grande communauté avec une abondance de connaissances pour aider ceux qui ont besoin d'aide.







Le kit Neo Forza Faye DDR4-5000 de 16 Go que je vous propose aujourd'hui a un profil XMP avec des timings de 19-26-26-42 à 1,6 V. Dans cet article, nous allons tester la mémoire à sa vitesse annoncée avant de voir ce qu'un peu de réglage peut nous apporter en termes de performances supplémentaires.



Voici la fiche technique :







Sans plus attendre, voyons comment ce kit Neo Forza Faye se positionne par rapport à la concurrence !



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP