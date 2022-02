ASUS nous propose un nouveau routeur sans fil Wi-Fi : Le RT-AC1200 V2.



Le ASUS RT-AC1200 V2 est un routeur Gigabit Wi-Fi AC1200 double bande équipée de deux antennes à haut gain et d'une puissante technologie offrant une action à grande portée. Ses performances avec la norme Wi-Fi 802.11ac sont parfaites pour regarder des vidéos en 4K Ultra HD en streaming.











ASUSWRT, pour un contrôle et une optimisation facilités



Le tableau de bord ASUSWRT permet de paramétrer, surveiller et gérer vos applications réseau via une interface intuitive. ASUSWRT tire le meilleur de vos performances réseau à l'aide de son installation de 30 secondes, détection multi-appareils et paramètres flexibles. Un double WAN vous permet de profiter de deux connexions/IPS sur un seul routeur, les modes d'équilibrage de charge et de basculement pour augmenter encore un peu plus la stabilité de la connexion ainsi que sa redondance en cas de problème, afin de garantir une connexion internet continue. Vous jouez beaucoup ou passez le plus clair de votre temps à regarder des vidéos en streaming ? Quelles que soient vos activités, le RT-AC1200 V2 bénéficie d'excellentes fonctionnalités de qualité de service (QoS) pour vous laisser choisir la ou les bandes passantes à mettre en priorité. De plus, la fonctionnalité de surveillance du traffic vous permet de visualiser votre utilisation Web dans une interface graphique claire.



Contrôlez votre réseau de partout



Dans notre mode de vie de plus en plus mobile, la possibilité de contrôler son réseau grâce à une application est plus que jamais un atout. La nouvelle application ASUS Router App est entièrement conçue pour être à la fois intuitive et fiable. Vous pouvez ainsi paramétrer votre routeur, gérer le trafic sur le réseau, réaliser des diagnostics de vos problèmes de connexion et même mettre à jour le firmware, sans avoir à allumer d'ordinateur.



Wi-Fi AC ultra-rapide avec l'accélération Wi-Fi 256QAM



Compatible avec le Wi-Fi 5e génération (Wi-Fi 5G), le chipset 802.11ac offre au RT-AC1200 V2 un meilleur débit qu'avec n'importe quel routeur standard. Avec sa bande passante de 2,4 GHz, il atteint un débit de 300 Mo/s et de 867 Mo/s sur la bande à 5 GHz. Avec cette bande passante améliorée, profitez des joies du Wi-Fi, chez vous. Les ordinateurs portables, les PC de bureau, les tablettes et les smartphones étant tous compatibles avec le Wi-Fi, il est temps de passer à la nouvelle génération de Wi-Fi.



Connexion à double bande pour des loisirs fluides



Avec ses deux bandes de fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz, offrant respectivement un débit de 300 Mo/s et 867 Mo/s, disposez d'une bande passante totale stable allant jusqu'à 1167 Mo/s. Vous pourrez naviguer sur Internet et télécharger des fichiers sur la bande de 2,4 GHz tout en streamant du contenu en 3D HD et en exécutant d'autres tâches gourmandes sur la bande 5 GHz.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 28 février 2022. Le prix est de : 49.94 euros.



ASUS