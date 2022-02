GIGABYTE propose un PC portable de jeu Ryzen 7 5800H de 15,6 pouces.



Un PC portable de jeu A5 de 15 pouces doté d'un CPU Ryzen 7 5800H à 8 cœurs et 16 threads et d'un GPU GeForce RTX 3060 pour ordinateur portable a été lancé par Gigabyte sous la référence K1-BJP2150SB.







L'écran LCD prend en charge une fréquence de rafraîchissement élevée de 240 Hz, ce qui permet une expression fluide des jeux à évolution rapide. En outre, il prend en charge jusqu'à quatre sorties d'écran, notamment HDMI2.0x1, miniDisplayPort1.4x1 et DisplayPort1.4 sur USB-C (USB3.2 Gen.2 Type-C) x1.







Les spécifications principales comprennent 16 Go de mémoire DDR4-2666 (8 Gox2), un SSD NVMe M.2 de 1 To pour le stockage et un emplacement d'extension M.2 (compatible avec NVMe et SATA). Le réseau est équipé d'un LAN de 2,5 gigabits, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. La batterie lithium-ion a une capacité de 48,96Whr, tandis que l'adaptateur secteur a une puissance de 230W. Les dimensions extérieures sont de 361 mm en largeur, 258 mm en profondeur et 29 mm en hauteur, pour un poids de 2,12 kg. Le système d'exploitation est préinstallé avec Windows 11 Home.



Le plus important, le prix est de : 1 139 Dollars !



