MSI nous propose un nouveau refroidisseur AIO : Le MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE.



MSI présente le refroidisseur à eau tout-en-un blanc MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE, qui est compatible avec les processeurs Intel Core de la 12ème génération.







Il s'agit d'une variante de couleur du "MAG CORELIQUID 240R V2" qui a été présenté en décembre 2021 au Japon, avec le radiateur, le tube d'eau, le bloc d'eau et le ventilateur tous peints en blanc. Les paramètres essentiels restent inchangés ; la partie supérieure du bloc d'eau pivote de 270 degrés et la direction de l'emblème peut être modifiée en fonction de l'orientation du montage. L'unité de pompe est intégrée au radiateur pour l'isoler de la source de chaleur, et le moteur de la pompe est un moteur triphasé à faible vibration et à longue durée de vie.



Les principales spécifications du ventilateur de refroidissement sont une vitesse de rotation de 500 à 2 000 tr/min, un volume d'air de 21,63 à 78,73 CFM, une pression statique de 0,23 à 2,39 mmH2O, un niveau sonore de 14,3 à 34,3 dBA et des roulements à billes doubles d'une durée de vie de 70 000 heures. La pompe a une vitesse de 4 200 tr/min à 10 %, un niveau sonore de 18 dBA et une durée de vie de 100 000 heures.







Le radiateur mesure 120 mm en largeur, 274 mm en profondeur, 27 mm en épaisseur et 400 mm en longueur. Il est compatible avec Intel LGA 115x/1200/1700/1366/2011/2011-3/2066 et AMD Socket AM4/FM2 (+)/FM1/AM3 (+)/AM2 (+).



Il sera disponible en date du 15 mars 2022. Le prix sera de : 129.95 euros.



