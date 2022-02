Dell lance de nouveaux écrans UltraSharpScreens 4K avec la technologie IPS Black.



Dell a dévoilé une paire de nouveaux écrans UltraSharp 4K utilisant la technologie IPS Black de LG Display, qui est censée offrir des noirs 35 % plus profonds que les écrans IPS actuels. Même s'il s'agit de la caractéristique principale, c'est peut-être l'aspect le moins intéressant des écrans U2723QE de 27 pouces et U3223QE de 32 pouces, car ils offrent une foule d'autres caractéristiques utiles, pour autant que vous recherchiez un nouvel écran de productivité.







Les deux modèles sont équipés d'un concentrateur USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) à six ports, le port principal USB-C en amont étant capable de délivrer 90 watts de puissance sur USB-PD, ainsi que de prendre en charge le mode Alt DP 1.4. Le hub USB fonctionne également en mode KVM, ce qui semble devenir une caractéristique standard sur de nombreux écrans haut de gamme de nos jours. L'unique port USB 3.2 Gen 2 en aval est limité à 15 W et il y a aussi un deuxième port USB 3.2 Gen 2 en amont qui est uniquement destiné aux signaux de données USB.







Les entrées d'affichage traditionnelles comprennent un port HDMI, vraisemblablement de type 2.0, une entrée DP 1.4, ainsi qu'une sortie pour le chaînage d'écrans, une fonction que nous ne voyons pas souvent sur les écrans autres que ceux de Dell. Enfin, il y a un RJ45 pour le réseau câblé d'un ordinateur portable "docké", ainsi qu'une prise audio de 3,5 mm pour la sortie audio.







La dalle d'affichage elle-même est plutôt moyenne si l'on s'en tient à la technologie IPS Black qui offre un rapport de contraste de 2000:1, avec un taux de rafraîchissement typique de 60 Hz, une luminosité de pointe de 400 cd/m², bien qu'elle couvre 100 % de la gamme de couleurs sRGB et Rec 709, ainsi que 98 % de la gamme DCI-P3, ce qui doit être considéré comme assez bon. Le temps de réponse est évalué à 8 ms, mais une fois encore, il ne s'agit pas d'un moniteur de jeu, donc cela n'a probablement pas beaucoup d'importance. La consommation d'énergie standard est de 25,9 W pour le modèle de 27 pouces et de 29,4 W pour le modèle de 32 pouces, mais les deux modèles peuvent consommer jusqu'à 220 W, lorsqu'ils alimentent un grand nombre de périphériques USB.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Prix et Disponibilité



Le modèle U2723QE est vendu au détail pour 779.99 Dollars et le modèle U3223QE pour 1 149.99 Dollars. Les deux modèles sont disponibles dès maintenant.



DELL