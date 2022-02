Le pilote Intel Bluetooth prêt pour les accessoires Engineered for Intel Evo.







Intel a publié de nouveaux drivers Wi-Fi 22.110.1 et Bluetooth 22.110.2 qui servent essentiellement à corriger des problèmes de connectivité avec les cartes réseaux sans fil Intel. Mais une information supplémentaire est donnée dans les notes de version de ce nouveau pilote Bluetooth 22.110.2 à savoir sa compatibilité avec le programme Engineered for Intel Evo.







Les ordinateurs portables basés sur la nouvelle plateforme Intel Evo sont des machines censées être plus fines, plus légères et offrir une autonomie et des performances supérieures. On retrouve pour le moment des PC portables certifiés Intel Evo chez différents fabricants tels qu'Acer, ADATA, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer ou encore VAIO. Mais outre les PC eux-mêmes, les fabricants de périphériques sont également de la partie puisque des accessoires peuvent obtenir la certification Engineered for Intel Evo qui garantit aux consommateurs une compatibilité optimale de ces accessoires avec les machines Evo.



Deux types de périphériques peuvent obtenir pour le moment la certification Engineered for Intel Evo. Il s'agit tout d'abord des périphériques Thunderbolt comme des stations d'accueil, des moniteurs ou autres SSD portables. Les autres matériels éligibles au programme Engineered for Intel Evo sont des périphériques Bluetooth comme des casques audio (chez Poly, Jabra et Lenovo notamment).



D'ailleurs, le bon fonctionnement de ces accessoires Bluetooth avec les PC Evo nécessite l'installation des derniers drivers Intel Wireless Bluetooth 22.110.2 qui viennent juste de voir le jour. Avec une version antérieure du pilote Bluetooth, les critères techniques du programme Engineered for Intel Evo ne sont pas respectés. Les autres prérequis sont la présence de la carte réseau Wi-Fi 6E AX211 dans le PC Evo ainsi que du système Windows 11 (Windows 10 n'étant manifestement pas suffisant).



Tous les autres modules Bluetooth et Wi-Fi d'Intel sont bien évidemment également supportés par ces drivers 22.110.x.



Téléchargement



- Drivers Intel Bluetooth 22.110.2 WHQL pour Windows 10/11 32/64 bits : Cliquez ICI,

- Drivers Intel Wi-Fi 22.110.1 WHQL pour Windows 10 32 bits (x86) : Cliquez ICI,

- Drivers Intel Wi-Fi 22.110.1 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS