MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Summit E16 Flip A11UCT-003FR.



Les créations les plus belles résultent de travaux de calculs et de conception précis. Ici, la technologie rencontre l'esthétique et nous avons mêlé postmodernisme à modernisme pour inspirer tous les professionnels. Compact et polyvalent, le Summit E16 Flip est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 11ème génération et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30 qui lui permettent de parfaitement allier performances et mobilité. Il dispose également de charnières rotatives à 360 degrés, de la technologie de refroidissement Cooler Boost et d'un écran de format 16:10 qui garantissent une productivité sans pareil pour tous vos projets.



















Des mathématiques qui s'invitent dans l'esthétisme



Pour dessiner le logo de la série Summit, les designers de MSI ont utilisé le nombre d'or qui combine esthétique, mathématiques et géométrie. Il se sont également inspiré de ce dernier pour placer le logo avec précision sur le châssis et pour lui donner une place de choix.



Une expérience exceptionnelle, où que vous soyez



Le Summit E16 Flip intègre un processeur Intel® Core™ de 11ᵉ génération et une puce graphique Intel® Iris® Xe et offre ainsi des performances exceptionnelles ainsi que des fonctionnalités intelligentes qui vous aideront à toujours aller de l'avant un châssis compact et mobile. Le processeur à 4 cœurs améliore votre productivité et vous permet de travailler et d'effectuer des tâches exigeantes plus rapidement pendant vos déplacements.



GeForce RTX série 30

The Ultimate Play



Profitez des performances supérieures de la deuxième génération de cartes graphiques RTX avec les modèles GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3050. Optimisées par la nouvelle architecture Ampere NVIDIA RTX, ces cartes graphiques de haute technologie sont dotées de nouveaux cœurs RT et Tensor et embarquent des multiprocesseurs de flux à hautes performances pour délivrer des fonctionnalités d'IA de pointe telles que NVIDIA DLSS ainsi qu'un rendu graphique ultra-immersif grâce au ray tracing.



Une expérience en ligne extraordinaire



Cet ordinateur portable fait partie des premiers au monde à être équipés de la norme Wi-Fi 6E. Avec celle-ci, vous êtes assuré de profiter d'une connexion d'une rapidité impressionnante tout en conservant une fluidité impeccable même si le réseau est partagé par plusieurs utilisateurs. Grâce à son débit sans pareil et sa faible latence, vous pourrez regarder des vidéos en streaming sans ralentissement ou transférer de lourds fichiers en un instant.



Choisissez le compagnon idéal



Pour les professionnels à la recherche de la meilleure productivité possible, nous vous proposons de découvrir le stylet MSI Pen. Premier stylet récompensé au CES en 2021, il est équipé de la technologie MPP 2.0 qui lui assure des performances plus rapides et plus stables, et il combine les fonctionnalités d'un stylet et d'une télécommande pour vous assister dans vos présentations. Profitez d'un stylet complet, proposant des fonctionnalités traditionnelles et modernes pour une utilisation agréable.



Des performances totales dans le plus grand des silences



La technologie MSI exclusive Cooler Boost assure une dissipation de chaleur optimale. Son nouveau système de refroidissement repose sur l'utilisation du Dynamic Cooler Boost (en attente de brevet) qui place les deux ventilateurs au centre du châssis inférieur pour maximiser la dissipation de chaleur du processeur et de la carte graphique. Pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels, le Dynamic Cooler Boost maintient les nuisances sonores en dessous des 35 dB et permet ainsi de travailler dans le silence, pour une meilleure productivité.



Une mobilité optimale et sans compromis



Le Summit E16 Flip vous propose une autonomie pouvant atteindre les 11 heures et il vous assure une utilisation d'une polyvalence absolue. En effet, il peut être retourné, incliné et transformé comme vous le voulez selon vos besoins. Cet ordinateur portable convertible 2-en-1 vous offre également une technologie de recharge rapide. Grâce à toutes ces fonctionnalités, vous pourrez travailler et jouer où que vous soyez et quand vous le souhaitez.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 1 899.95 euros (Prix indicatif suivant la version choisie).



MSI