Microsoft prévoit de nouvelles fonctionnalités expérimentales de Windows 11 pour les futures versions Insider.



Le programme Windows Insider Preview a été un endroit sûr pour les consommateurs qui ont pu essayer les prochaines fonctionnalités de Windows avant qu'elles ne soient lancées. Cependant, tout cela est en train de changer avec le changement de marque de Windows Insider et la volonté de rendre le Dev Channel plus expérimental. Bien que les fonctionnalités testées ici ne seront peut-être jamais intégrées à Windows proprement dit, nous vous montrerons comment rejoindre le programme et en savoir plus sur ce que Microsoft a en réserve pour les futures versions de Windows.







Le programme Windows Insider Preview est le moyen par lequel Microsoft teste les nouvelles idées et fonctionnalités que l'entreprise souhaite intégrer à Windows. Dans le cadre de ce processus de test, le programme comporte trois "canaux" : le canal Dev, le canal bêta et le canal d'aperçu de sortie. Ces deux derniers canaux sont en quelque sorte un aperçu de ce qui sera proposé aux consommateurs à l'avenir. Cependant, c'est dans le premier canal que les changements les plus importants sont apportés au programme Insider, et certains d'entre eux semblent très intéressants.







Amanda Langowski, de Microsoft, décrit le canal de développement comme un endroit où l'on peut désormais "incuber de nouvelles idées, travailler sur des éléments à long terme et contrôler l'état de certaines fonctionnalités". De plus, les changements apportés au canal Dev permettront à l'entreprise d'effectuer des tests A/B avec lesdites idées et fonctionnalités. Toutefois, il se peut que ces fonctionnalités ne soient jamais intégrées aux versions principales de Windows. M. Langowski explique que "les builds que nous publions sur le canal Dev ne doivent pas être considérés comme correspondant à une version spécifique de Windows et les fonctionnalités incluses peuvent changer au fil du temps, être supprimées ou remplacées dans les builds Insider ou ne jamais être publiées au-delà des Insiders Windows pour les clients généraux".



En fait, les personnes qui participent au programme Windows Insider Preview et au Dev Channel font partie d'un club spécial qui a la possibilité de découvrir de nouvelles fonctionnalités que personne d'autre ne peut voir. Alors, comment rejoindre ce groupe exclusif ? C'est assez simple, il suffit de suivre ce lien vers la page d'inscription au programme Insider et de se connecter avec un compte Microsoft. Ensuite, vous pouvez définir vos préférences en matière de canaux de mise à jour, puis donner votre avis sur les versions Insider de Windows 11.



En fin de compte, bien qu'il puisse y avoir des problèmes de temps en temps avec les versions Insider de Windows, cela peut être une expérience éducative et intéressante tout autour. Les connaissances acquises sur les processus de pensée de Microsoft peuvent aider à prédire l'orientation future de Windows, et vous avez la possibilité de jouer avec des fonctionnalités que d'autres ne pourraient peut-être pas utiliser, tout en contribuant à façonner l'expérience Windows dans son ensemble.



