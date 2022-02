WD BLACK lance le SN770 PCIe Gen4 NVMe SSD.



WD_BLACK, une division de Western Digital, lance le WD_BLACK SN770 PCIe Gen4 NVMe SSD. Le WD_BLACK est spécialement conçu pour les jeux vidéo avec son interface PCIe Gen4 x4 offrant des vitesses allant jusqu'à 5 150 Mo/s et disponible dans des capacités plus importantes allant jusqu'à 2 To. Le SN770 n'a pas de cache DRAM, ce qui en fait un SSD PCIe Gen4 NVMe économique.







Soyez le premier dans l'action



Entrez rapidement dans le match en dépassant les temps de chargement grâce à des vitesses fulgurantes pouvant atteindre 5 150 Mo/s2 (modèles 1 To et 2 To).



Jeux plus fluides et plus rapides



Améliorez la réactivité et le streaming dans les jeux avec l'interface PCIe Gen4 pour une augmentation des performances que vous pouvez voir et ressentir. L'interface est compatible avec les principales plateformes de CPU et de cartes mères et rétrocompatible avec PCIe Gen3.



Garantie limitée de 5 ans



Doté d'une technologie de gestion thermique avancée qui permet de maintenir des performances constantes, ce disque fiable d'une marque de confiance bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans.



Disponibilité et Prix



Le SSD NVMe SN770 de WD_BLACK est désormais disponible dans la boutique WD et chez les revendeurs partenaires du monde entier. Consultez la boutique WD_BLACK sur Amazon.



Les Prix :



- WD_BLACK SN770 250 Go : 59.99 Dollars,

- WD_BLACK SN770 500 Go : 79.99 Dollars,

- WD_BLACK SN770 1 To : 129.99 Dollars,

- WD_BLACK SN770 2 To : 269.99 Dollars.



VORTEZ