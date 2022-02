G.SKILL lance un kit de mémoire DDR5-6400 CL32 à faible latence extrême.



G.SKILL lance un kit mémoire DDR5-6400 CL32 32 Go (2x16 Go) à très faible latence et à grande vitesse dans le cadre de la série de mémoires de la famille Trident Z5, conçue pour les derniers processeurs de bureau Intel Core de 12e génération et les cartes mères à chipset Intel Z690. Le kit mémoire DDR5-6400 CL32 32 Go (2x16GB) est disponible en noir et en argent dans les séries de mémoires Trident Z5 et Trident Z5 RGB. Comme tous les produits de mémoire G.SKILL, les séries Trident Z5 et Trident Z5 RGB bénéficient d'une garantie à vie.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Latence extrêmement faible CL32 à DDR5-6400



Dédié au développement de modules de mémoire toujours plus rapides, G.SKILL lance un kit de mémoire DDR5-6400 CL32-39-39-102 à latence ultra-faible à 1,40 V avec une capacité de 32 Go (2x16 Go) en kit. Dotée de timings exceptionnellement serrés, cette spécification de mémoire extrême représente la prochaine étape des performances phares de la famille Trident Z5. Voir ce lien de capture d'écran qui montre ce kit de mémoire validé sur le processeur Intel Core i7-12700K et la carte mère ASUS ROG Maximus Z690 Hero.



Disponibilité



Les kits de mémoire DDR5-6400 CL32 32 Go (2x16GB) des séries Trident Z5 et Trident Z5 RGB sont disponibles dès maintenant via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL.



VORTEZ