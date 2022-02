Les ventilateurs OTTO SF12 et SC12 d'Akasa, conformes à la norme IP68, sont désormais disponibles au Royaume-Uni et en Europe.



Akasa, l'un des principaux fournisseurs de solutions de refroidissement actif, a annoncé les derniers ajouts à sa gamme de ventilateurs, la série OTTO de ventilateurs de boîtier de 120 mm classés IP68 ! Les ventilateurs OTTO tirent leur nom des loutres qui nagent rapidement. Les pales de ventilateur élégantes et résistantes à l'eau produisent un flux d'air élevé pour aider à éliminer la chaleur et la poussière d'un système informatique.







Les ventilateurs utilisent une conception ergonomique auto-industrielle pour aider à atténuer les chocs et les vibrations que les ventilateurs subiront - la structure anti-vibration brevetée fournit un coussin parfait entre les pales du ventilateur mécanique et le cadre en polymère renforcé de fibre de verre. Avec une classification IP-68, l'OTTO est pratiquement fait pour les applications industrielles et à usage intensif, et peut facilement supporter les conditions les plus difficiles de ces environnements. Le cadre amovible est idéal pour l'entretien et la facilité de nettoyage du système informatique, ce qui permet d'en prolonger la durée de vie avec un entretien approprié.







La série OTTO est dotée d'un moteur triphasé situé à l'intérieur du boîtier du ventilateur, ce qui permet des déplacements plus fluides entre les fentes électromagnétiques, réduisant ainsi les vibrations dans le ventilateur et augmentant son efficacité et sa longévité. La structure anti-vibration brevetée ainsi que les broches de montage sans outil incluses ne peuvent que signifier le fonctionnement le plus silencieux d'un ventilateur - pratiquement aucune vibration audible avec la série OTTO d'Akasa !



L'OTTO SC12 d'Akasa est doté d'une conception de pales en forme de faucille, qui produit une courbe P-Q finement ajustée pour optimiser la pression statique. Cela permet un flux d'air plus important dans les espaces concentrés, parfait pour les radiateurs que l'on trouve dans le refroidissement liquide AIO et le refroidissement par dissipateur à tour. La poussière et la saleté ne pourront pas se déposer à l'intérieur de ces dissipateurs, ce qui améliore son efficacité et le temps de maintenance.



L'OTTO SF12 d'Akasa a un design S-Flow, qui donne de meilleurs résultats lorsqu'il est placé à l'intérieur d'un boîtier de PC. La courbe P-Q est plus optimisée pour le flux d'air, poussant plus d'air à travers les pales, ce qui le rend parfait pour un ventilateur d'admission ou d'échappement pour un boîtier de PC. Cela maximise les performances des ventilateurs et assure un flux d'air sain dans le système sans compromettre les performances.



Spécifications



Application :



- Dissipateur thermique/Radiateur, Application industrielle (SC12),

- Boîtier, application industrielle (SF12).



- Dimension : 120 X 120 X 25 mm,

- Vitesse du ventilateur : 0 - 2000 RPM.



Débit d'air maximum :



- 95.68 CFM (SC12),

- 97.02 CFM (SF12).



Pression statique maximale de l'air :



- 3,84 mm H2O (SC12),

- 3.59 mm H2O (SF12).



Niveau de bruit :



- 7.1-30.2 dB(A) (SC12),

- 7,1-31,7 dB(A) (SF12).



- Tension nominale : 12V DC.



Courant nominal :



- 0,21A (SC12),

- 0,16 A (SF12).



- Roulement : deux roulements à billes,

- Connecteur : 4 broches PWM,

- Couleur : Gris,

- Contenu : Ventilateur OTTO SC12/SF12, 4 x broches en caoutchouc,

- Durée de vie du ventilateur : 80 000 heures,

- Garantie : 2 ans,

- Code produit : AK-FN109 (SC12), AK-FN110 (SF12).



Disponibilité et Prix



- L'OTTO SC12 (AK-FN109) et l'OTTO SF12 (AK-FN110) sont disponibles à partir de 25.95 euros (les prix peuvent varier selon les revendeurs).



VORTEZ