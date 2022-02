TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte mère : La MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4.







Après le lancement réussi des processeurs Core de 12e génération d'Intel en 2021, l'entreprise remet le couvert pour maintenir la pression sur AMD avec un nouveau chipset économique pour le socket LGA 1700. Cela signifie que les fabricants de cartes mères préparent à nouveau davantage de produits à un niveau de prix beaucoup plus bas. Bien qu'Intel n'ait pas officiellement supprimé le support de la mémoire DDR5 pour le chipset B660, il semble que la plupart des offres ne soient que DDR4. C'est une bonne surprise, car la DDR5 n'est pas une approche rentable pour les constructions économiques d'Alder Lake.



La plus grande différence entre le fleuron d'Intel, le Z690, et le chipset B660 est une réduction de l'inférence DMI 4.0, qui est maintenant abaissée à x4. Cela laisse moins de voies PCIe 4.0 et 3.0 disponibles, ce qui réduit le nombre total de sockets M.2 et de slots PCIe disponibles. Étant donné que le chipset B660 est destiné aux utilisateurs occasionnels et aux personnes soucieuses de leur budget, l'absence de ces voies supplémentaires pourrait passer inaperçue.







La convention de dénomination MAG sert de ligne d'entrée de gamme pour les cartes mères Intel de MSI. Ceux-ci ont tendance à se concentrer sur l'essentiel plutôt que sur des caractéristiques de premier ordre, et leur gamme B660 est composée de seulement deux modèles actuellement, le Tomahawk et le Mortar. La MSI MAG B660M Mortar WiFi utilise un facteur de forme M-ATX et propose des modèles DDR4 et DDR5.



Voici la fiche technique :







Le MAG B660M Mortar WiFi DDR4 de MSI est doté d'une conception VRM double avec 12 étages de puissance, PCIE 4.0 et deux sockets M.2. Pour compléter l'expérience, le B660M Mortar WiFi offre également une excellente connectivité avec la technologie WiFi 6, le LAN 2.5G et l'USB 3.2 20 Gbps pour ceux qui ont besoin de transférer des données rapidement. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cette revue, alors regardons de plus près ce que le MAG B660M Mortar WiFi DDR4 de MSI a à offrir.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP