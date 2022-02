Drivers Intel 101.1298 pour les processeurs mobiles Core 12th Gen.







Si les processeurs de bureau Core 12th Gen (Alder Lake-S) haut de gamme ont été lancés les premiers dès le 4 novembre 2021, Intel a ensuite dévoilé au CES de Las Vegas début janvier 2022 la gamme mobile de la famille Alder Lake ainsi que quelques processeurs de bureau Celeron et Pentium pour l'entrée de gamme.







Ces nouveaux produits ne sont pas supportés par les derniers drivers Intel Graphics 101.1191 ni même par la version très spéciale 101.9999 de décembre 2021 et viennent donc de faire l'objet d'une nouvelle mise à jour numérotée 101.1298 et datée du 31/01/2022 qui leur est pleinement dédiée c'est à dire qu'elle ne supporte pas les précédentes générations de processeurs ni même les CPU Alder Lake-S de l'automne qui sont équipés des solutions graphiques UHD Graphics 730 et 770.



Ces nouveaux drivers 101.1298 sont donc réservés aux processeurs mobiles Celeron 7300 Series, Core 12th Gen et Pentium 8500 Series (Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U) équipés du GPU Iris Xe Graphics ainsi qu'aux processeurs desktop Celeron G6900 Series et Pentium Gold G7400 Series (Alder Lake-S) équipés du GPU UHD Graphics 710. Ils sont incompatibles avec tous les autres GPU/IGP Intel et n'apportent de toute façon aucune autre amélioration. Vous voilà avertis !



Nouveaux processeurs Intel Alder Lake-H (Iris Xe Graphics)



- Core i5-12450H,

- Core i5-12500H,

- Core i5-12600H,

- Core i7-12650H,

- Core i7-12700H,

- Core i7-12800H,

- Core i9-12900H,

- Core i9-12900HK.



Nouveaux processeurs Intel Alder Lake-P (Iris Xe Graphics)



- Core i3-1220P,

- Core i5-1240P,

- Core i5-1250P,

- Core i7-1260P,

- Core i7-1270P,

- Core i7-1280P.



Nouveaux processeurs Intel Alder Lake-U (Iris Xe Graphics)



- Celeron 7300,

- Celeron 7305,

- Core i3-1210U,

- Core i3-1215U,

- Core i5-1230U,

- Core i5-1235U,

- Core i5-1240U,

- Core i5-1245U,

- Core i7-1250U,

- Core i7-1255U,

- Core i7-1260U,

- Core i7-1265U,

- Pentium 8500,

- Pentium 8505.



Nouveaux processeurs Intel Alder Lake-S (UHD Graphics 710)



- Celeron G6900,

- Celeron G6900E,

- Celeron G6900T,

- Celeron G6900TE,

- Pentium Gold G7400,

- Pentium Gold G7400E,

- Pentium Gold G7400T,

- Pentium Gold G7400TE.



Téléchargement



- Drivers Intel Graphics 101.1298 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



