ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le VP349CGL.



L'écran de jeu ultra-large ASUS VP349CGL offre 34 pouces avec un rapport 21:9 ultra-large et une résolution de 3440 x 1440. Il offre une surface d'affichage 33 % plus grande qu'un écran Full HD pour le meilleur divertissement à domicile de type cinéma, des jeux immersifs et un multitâche productif. Le port USB-C prend en charge la transmission vidéo en signal DisplayPort et la sortie d'alimentation de 15W pour vos appareils via un seul câble USB-C.



Technologie MPRT 1ms et Adaptive-Sync/FreeSync™ jusqu'à 100Hz pour éliminer les déchirures d'écran et les fréquences d'images hachées pour un gameplay encore plus fluide et transparent. En outre, la technologie ASUS Eye Care garantit une expérience visuelle confortable. Convient au kit de montage mural à bras avec la norme de montage mural VESA (100 x 100 mm) pour économiser l'espace du bureau.















Une résolution ultra-large pour améliorer le travail et les loisirs



Le format 21:9 vous offre plus de surface d'écran pour travailler avec plusieurs fenêtres côte à côte comme vous le feriez avec un écran secondaire. Grâce à la dalle IPS grand angle de 178° et à la résolution de 3440 x 1440, il n'y a pas de barres noires au-dessus et au-dessous de l'image lorsque vous regardez des films au format 2,35:1. Les joueurs peuvent également profiter des jeux dans un environnement cinématographique immersif et minimiser le décalage des couleurs.



Connectivité USB-C



La connectivité USB-C est capable de fournir une variété de dispositifs que vous pouvez connecter. La conception réversible du connecteur USB-C permet de connecter n'importe quel appareil sans effort et rapidement. L'USB-C prend en charge la transmission vidéo en signal DisplayPort et la sortie d'alimentation de 15W pour vos appareils mobiles via un seul câble USB-C.

Vous pouvez connecter vos appareils mobiles USB-C avec un clavier/souris Bluetooth, offrant ainsi un environnement de travail complet et pratique, tout comme vous utilisez un ordinateur de bureau/portable. (Les appareils USB-C avec le mode DP alt et la fonction Bluetooth sont nécessaires).



Jeu fluide



Jusqu'à 100 Hz et 1 ms de temps de réponse rapide MPRT éliminant les images fantômes et le flou de mouvement. Le flou a été réduit de façon spectaculaire, reste une image plus nette et plus claire vous permettant de réagir en douceur à votre jeu. Technologie Adaptive-Sync/FreeSync™ pour éliminer les déchirures d'écran et les fréquences d'images hachées afin de vous offrir des visuels transparents et un gameplay fluide. (Adaptive-Sync /FreeSync™ fonctionne à des fréquences fraîches allant de 48Hz à 100Hz).



Moniteur à lumière bleue ultra-faible



Le filtre de lumière bleue exclusif d'ASUS vous protège de la lumière bleue nocive. Il est facile d'accès, intuitif et flexible avec un réglage sans faille (0 à Maximum) via le menu OSD.



Technologie sans scintillement



Il est temps de dire adieu à ces yeux fatigués et fatigués. La technologie Flicker Free permet de réduire le scintillement à l'écran, vous offrant ainsi un environnement plus confortable, prêt pour le marathon cinématographique. Elle est conçue pour minimiser la fatigue oculaire, les maux de tête et la fatigue des yeux lorsque vous passez de longues et innombrables heures devant l'écran.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 08 février 2022. Le prix sera de : 499.96 euros.



