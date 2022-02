Akasa lance les boîtiers sans ventilateur Turing ABX et Newton A50 pour les mini-PC.



Akasa, fabricant de solutions de refroidissement et de boîtiers d'ordinateurs, a mis à jour aujourd'hui deux de ses boîtiers compacts sans ventilateur conçus pour remplacer les systèmes à refroidissement actif des mini-PC. Pour commencer, le nouveau Akasa Turing ABX est un boîtier compact fanless de nouvelle génération pour les mini-PC GIGABYTE AMD Ryzen BRIX 4000U-Series avec GPU Radeon. Le boîtier Turing ABX est compatible avec les modèles GIGABYTE Ryzen BRIX suivants : GB-BRR3-4300, GB-BRR5-4500, GB-BRR7-4700 et GB-BRR7-480. Il apporte tous les ports d'E/S qui sont fournis en standard avec ces modèles BRIX ; cependant, le système de refroidissement est remplacé par le design sans ventilateur d'Akasa intégré dans le boîtier.











Enfin, Akasa a également lancé le boîtier sans ventilateur Newton A50 pour les mini-PC ASUS PN51 et PN50. D'un volume de 1,3 litre, ce boîtier représente une solution très compacte capable d'accueillir les processeurs AMD Ryzen des séries 5000 et 4000 et les cartes graphiques Radeon Vega 7. En ce qui concerne les options d'E/S, le boîtier apporte tout ce que les PC ASUS PN51 et PN50 ont à offrir ; toutefois, le système de refroidissement est également remplacé par le design sans ventilateur d'Akasa. Vous pouvez en savoir plus sur le Turing ABX ici et le Newton A50 ici. En ce qui concerne la disponibilité, vous pouvez vous attendre à ce que ces boîtiers soient disponibles dans les trois prochaines semaines auprès de Scan.co.uk, Amazon, Caseking, Jimms PC, Performance-PCs.



Le prix est inconnu.



