AMD a publié la dernière version des pilotes Radeon Software Adrenalin.



La version 22.2.1 beta est livrée avec des optimisations pour les jeux suivants :







Et le jeu :







Ainsi que l'application :







Un bug à cause duquel les joueurs de "Fortnite" équipés de cartes graphiques Radeon RX 6000 observaient des lumières clignotantes ou colorées en mode DirectX 12 a été corrigé.



Support pour :



- Dying Light 2,

- Lost Ark,

- Vulkan 1.3 et Vulkan Roadmap 2022.



Problèmes corrigés



- Sur certains produits graphiques AMD tels que le Radeon RX 6700 XT Graphics, certains utilisateurs peuvent observer des lumières colorées clignotantes autour de leur personnage lorsqu'ils jouent à Fortnite en utilisant DirectX 12.



