ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le TUF Gaming VG30VQL1A.



Le TUF Gaming VG30VQL1A est un moniteur de jeu incurvé WFHD (2560 x 1080) 1500R de 29,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 200 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour un gameplay extrêmement immersif. Il est doté de la technologie exclusive Extreme Low Motion Blur (ELMB) et de la technologie AMD FreeSync™ Premium pour éliminer les images fantômes et les déchirures. En outre, il est également doté de la technologie High Dynamic Range, prenant en charge le format HDR10 et couvrant 127 % de la gamme de couleurs sRGB pour un excellent contraste et des couleurs réalistes.



















TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 200 HZ ET TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS (MPRT)



Le TUF Gaming VG30VQL1A offre des visuels époustouflants sous tous les angles avec une courbure 1500R qui assure que chaque point est équidistant de vos yeux. Le taux de rafraîchissement de 200 Hz élimine le décalage et le flou de mouvement pour vous donner le dessus dans les jeux de tir à la première personne, les courses, la stratégie en temps réel et les titres sportifs. Ce taux de rafraîchissement ultra-rapide vous permet de jouer avec les paramètres visuels les plus élevés et vous permet de réagir instantanément à ce qui se passe à l'écran - pour que vous puissiez porter le premier coup.



ADAPTIVE-SYNC



La technologie AMD FreeSync Premium, prise en charge par les ports DP et HDMI, offre des taux de rafraîchissement variables pour une faible latence, sans bugs ni déchirement pendant les jeux.



Gamme dynamique élevée



Le TUF Gaming VG30VQL1A profite de la technologie HDR pour offrir des couleurs plus vives et des niveaux de contraste plus élevés par rapport aux moniteurs traditionnels.



Flou de mouvement extrêmement faible (ELMB)



La technologie ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) offre un temps de réponse MPRT de 1 ms pour éliminer les traînées et le flou de mouvement. Les objets en mouvement apparaissent encore plus nets, ce qui rend le jeu plus fluide et plus réactif.



Overdrive variable



La technologie intégrée Variable Overdrive d'ASUS permet à l'écran de modifier dynamiquement son paramètre d'overdrive en fonction des fluctuations de la fréquence d'images, garantissant ainsi des résultats optimaux pour tous les jeux. Vous choisissez l'intensité de l'effet global que vous souhaitez obtenir, puis vous laissez le moniteur s'en charger.



Commandes intuitives



ASUS DisplayWidget Lite est un utilitaire logiciel qui vous permet de modifier facilement et rapidement les paramètres ou de configurer les fonctions exclusives d'ASUS telles que Shadow Boost, ASUS GameVisual, etc.



Connectivité étendue



Une multitude d'options de connectivité, dont deux HDMI 2.0, plus DisplayPort 1.2, assure une large compatibilité avec une grande variété de sources d'entrée.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Il sera disponible vers le 9 février 2022. Le prix sera de : 399.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ASUS TUF