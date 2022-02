AMD Radeon RX 6x50 XT Series possiblement en juin-juillet, RX 6500 en mai.



Le dernier rafraîchissement de l'architecture graphique RDNA2 d'AMD, la série Radeon RX 6x50, pourrait faire ses débuts en juin ou juillet 2022, selon Greymon55, une source fiable de fuites de GPU. Le rafraîchissement final de RDNA2 pourrait voir AMD utiliser une mémoire GDDR6 plus rapide de 18 Gbps sur l'ensemble produits et obtenir des horloges de moteur plus élevées sur le silicium IP existant. À ce stade, on ne sait pas si ces nouvelles puces seront construites sur le même processus de 7 nm ou si elles seront réduites à 6 nm (TSMC N6). Une telle réduction à un nœud qui offre une densité de transistors supérieure de 18 % aurait des retombées significatives en termes de vitesse d'horloge. Les GPU 5 nm d'AMD basés sur le RDNA3 ne pourraient faire leurs débuts que vers la fin de l'année.







Dans le même ordre d'idées, AMD se prépare à lancer un autre SKU d'entrée de gamme dans la série RX 6000, le Radeon RX 6500 (non-XT). Basé sur le même silicium Navi 24 6 nm que le RX 6500 XT, ce SKU pourrait avoir une configuration de noyau qui se situe entre le RX 6500 XT et le RX 6400, avec 768 processeurs de flux à travers 12 unités de calcul, et 4 Go de mémoire GDDR6, ce qui est similaire au RX 6400, mais avec des horloges moteur plus élevées. Le RX 6500 vise un prix de 150 Dollars.



VIDEOCARDZ