Cougar présente le refroidisseur de CPU Forza 50 de type tour.



Cougar a présenté aujourd'hui le Forza 50, un refroidisseur de CPU de type tour à la fois mince et haut de gamme. Conçu avec une hauteur de 155 mm, le refroidisseur présente une pile d'ailettes en aluminium dense à laquelle la chaleur est transmise par quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui sont en contact direct avec le CPU à la base.























Ce dernier est ventilé par un ventilateur Cougar MHP-120 à haute vitesse, doté d'un roulement hydrodynamique, qui tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 000 tr/min, poussant jusqu'à 82,48 CFM de flux d'air, à un niveau sonore allant jusqu'à 31,68 dBA, et à une pression statique de 4,24 mm H₂O. Avec son ventilateur en place, le Cougar Forza 50 mesure environ 135 mm x 155 mm x 75 mm (LxHxP), pour un poids de 792 g. Parmi les types de sockets CPU supportés, on trouve LGA1700, LGA1200 et AM4.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP