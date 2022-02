ORAXEAT annonce un nouveau fauteuil gaming et office

ORAXEAT a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle gamme de fauteuils polyvalents, destiné aux univers de l’office et du gaming : le TK800F Les points clefs :

- Tissu aéré et déperlant de qualité supérieure

- Base renforcée en aluminium + roulettes 60 mm

- Densité de la mousse 55 kg/m3

- Accoudoirs 4D plus larges et plus confortables

- Garantie dix ans (5 ans auxquels viennent s’ajouter 5 ans supplémentaires, sur simple enregistrement via le site internet) Quatre modèles : Noir – Noir + gris clair - Gris anthracite + noir - Gris clair + noir Prix TTC conseillé : 549,99€ Disponibilité : Les produits sont disponibles sur le site www.oraxeat.com/ et seront référencés auprès des principales enseignes de e-commerce courant février.

