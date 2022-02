Battery Boost 2.0 et Reflex Latency Analyzer automatique dans le GeForce Experience 3.25.







En marge des nouveaux drivers GeForce Game Ready 511.65 pour Dying Light 2 Stay Human et Sifu, NVIDIA propose également la mise à jour majeure 3.25 de son logiciel GeForce Experience.







Ce nouveau GeForce Experience 3.25 (3.25.0.83) est pour le moment une version beta et n'est déployé que chez les utilisateurs qui ont activé les fonctionnalités expérimentales dans les paramètres de l'application.



La technologie Battery Boost passe à l'IA



D'après les notes de version communiquées par NVIDIA, le GFE 3.25 apporte plusieurs améliorations comme le support de la fonction Battery Boost 2.0. Cette dernière permet de préserver l'autonomie de la batterie en équilibrant automatiquement la charge du GPU et du CPU, la consommation du système, la qualité visuelle et la fréquence d'images. Par rapport à la première édition de la technologie Battery Boost, la version 2.0 a été entièrement repensée et utilise désormais l'intelligence artificielle pour contrôler tous les paramètres de la plateforme. D'après NVIDIA, les gains d'autonomie de la batterie atteindraient jusqu'à 70 % avec Battery Boost 2.0.



Hélas, la fonction Battery Boost 2.0 est réservée aux nouveaux PC portables Max-Q de quatrième génération qui viennent tout juste d'être lancés et qui sont équipés des GPU GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU et GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. La technologie Battery Boost 1.0 était, elle, compatible avec de nombreuses générations successives de GPU GeForce mobiles.



Configuration automatique de Reflex Latency Analyzer



L'autre changement important du GeForce Experience 3.25 concerne la fonctionnalité Reflex Latency Analyzer qui sert, comme vous le savez peut-être, à fortement réduire la latence dans les jeux entre une action du joueur sur sa souris et sa prise en compte à l'écran ce qui est particulièrement appréciable dans certains jeux ou en mode multijoueur.



Avec le GFE 3.25, la configuration de l'outil Reflex Latency Analyzer est désormais entièrement automatique et il suffit de l'activer en un clic. Le panneau in-game Performance qui indique les différentes valeurs de latence mesurées s'affiche toujours grâce au raccourci Alt+R. L'utilisateur n'a donc visiblement plus à se préoccuper de la mesure de la latence et du positionnement du rectangle de surveillance. Le Flash Indicator est désormais entièrement géré par le GeForce Experience 3.25.



Pour rappel, la fonction Reflex Latency Analyzer nécessite un moniteur compatible bénéficiant d'une fréquence de rafraîchissement très élevée (entre 160 et 360 Hz). Une vingtaine de moniteurs du marché sont actuellement compatibles Reflex. La souris doit également supporter Reflex pour que la mesure de la latence fonctionne ce qui est le cas d'une trentaine de modèles gaming qui ont pour cela reçu une mise à jour spéciale de leur firmware. La souris doit alors être branchée directement sur un port USB dédié du moniteur.



Nouveaux profils Optimal Playable Settings



Plusieurs jeux bénéficient par ailleurs dans le GeForce Experience 3.25 d'un profil Optimal Playable Settings (OPS) pour que les meilleurs réglages 3D possibles soient automatiquement appliqués en fonction de la configuration.



- Age of Empires IV,

- Battlefield 2042,

- Bright Memory : Infinite,

- Call of Duty : Vanguard,

- Chorus,

- Crab Game,

- F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch,

- Farming Simulator 22,

- Football Manager 2022,

- Forza Horizon 5,

- Gas Station Simulator,

- Grand Theft Auto 3 : Definitive Edition,

- Grand Theft Auto San Andreas : Definitive Edition,

- Grand Theft Auto Vice City : Definitive Edition,

- Halo Infinite,

- Horizon Zero Dawn Complete Edition,

- Inscryption,

- Jurassic World Evolution 2,

- Marvel's Guardians of the Galaxy,

- Riders Republic,

- Ruined King : A League of Legends Story,

- SOLIDWORKS,

- The Elder Scrolls Online,

- Thunder Tier One,

- Wartales.



Des failles de sécurité et quelques bugs présents dans la version 3.24 ont aussi été corrigés par cette mise à jour 3.25 beta. Et, d'après nos constatations, les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 ne sont plus supportés par le logiciel GeForce Experience au profit des seuls Windows 10 et Windows 11.



Téléchargement



- Application NVIDIA GeForce Experience 3.25.0.83 beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



