Western Digital lance le WD Black SN770 DRAM-less NVMe SSD.



Western Digital a élargi sa série de SSD WD Black avec un autre modèle aujourd'hui et le SN770 semble être une autre dilution de la marque Black, car c'est le deuxième disque sans DRAM de la série Black de WD. En revanche, les capacités vont de 256 Go à 2 To, contrairement au SN750 SE qui plafonne à 1 To, et les vitesses séquentielles sont également en hausse, avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 5150 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 4900 Mo/s. On est encore loin du SN850, qui doit être considéré comme le seul SSD haut de gamme grand public de WD pour le moment.







WD a également fourni quelques chiffres de performance aléatoires sous la forme de jusqu'à 740K IOPS en lecture et 800K IOPS en écriture, ce qui devrait en faire l'un des SSD sans DRAM les plus rapides actuellement sur le marché. WD affirme que le SN770 est 20 % plus économe en énergie que le SN750 SE, sans donner plus de détails. WD offre une garantie de cinq ans pour tous les modèles et a évalué les disques à un MTTF de 1,75 million d'heures, le modèle de 1 To ayant une endurance en écriture de 600 TBW ou 0,33 DWPD.



Disponibilité et Prix



Les prix commencent à 59.99 Dollars pour le SKU 250 Go, le SKU 500 Go à 79.99 Dollars, le 1 To à 129.99 Dollars et le 2 To à 269.99 Dollars. Cela place le SKU 1 To à 30 USD de moins que le SN850 et à la même somme de plus que le SN750 SE. Le SN770 est disponible dès aujourd'hui.



