AEROCCOL nous propose une nouvelle série d'alimentation : La AeroCool Mirage Gold.



AeroCool a présenté cette semaine la ligne d'alimentations Mirage Gold. Celles-ci sont disponibles en deux variantes principales basées sur le câblage, et leurs sous-variantes basées sur la capacité. Les alimentations de la série Mirage Gold sont livrées avec un câblage fixe, tandis que la série Mirage Gold Full-Modular est livrée avec un câblage modulaire complet, comme son nom l'indique. Elles sont disponibles dans les capacités de 650 W, 750 W, et 850 W. Une caractéristique frappante de ces PSU, dont ils tirent leur nom, est un élément de réflexion infinie qui s'allume en couleur RGB. Il s'agit du deuxième produit d'AeroCool à porter le nom "Mirage" sur la base d'un élément de réflexion infinie, l'autre étant le refroidisseur de CPU Mirage 5.



















Les alimentations de la série AeroCool Mirage Gold, comme leur nom l'indique, offrent une efficacité de commutation 80 Plus Gold. On trouve également sous le capot une conception de condensateurs entièrement japonaise, une commutation DC-to-DC, un APFC, une conception à rail unique +12 V et un réglage agressif du ventilateur qui maintient une vitesse de 10% jusqu'à 60% de charge de l'alimentation. Vous disposez également des protections électriques les plus courantes, contre les sur/sous tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. La variante 650 W a un câblage pour les PC de jeu avec une seule carte graphique, tandis que les 750 W et 850 W ont un câblage pour jusqu'à deux cartes graphiques. Tous les modèles sont équipés de deux connecteurs EPS à 8 broches.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP