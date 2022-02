MSI lance l'ordinateur de bureau tout-en-un PRO AP241Z équipé de Ryzen 5000G.



MSI, leader mondial des solutions informatiques performantes et innovantes, annonce le PC tout-en-un PRO AP241Z 5M. Dotée de puissants processeurs et de la technologie Eye Care avec une dalle IPS pour un grand angle de vision et une expérience visuelle améliorée, la série PRO AP241Z est conçue dans un souci d'efficacité et de productivité. Alors que la plupart des PC tout-en-un du marché utilisent des processeurs de qualité mobile, le PRO AP241Z 5M est équipé de l'APU AMD Ryzen 5000 Series de qualité professionnelle pour des performances inégalées. Les utilisateurs bénéficient d'une meilleure expérience de travail grâce à une meilleure prise en charge matérielle et logicielle.







PRO AP241Z 5M peut contribuer à améliorer le flux de travail et l'efficacité. Avec un port de sortie HDMI, vous pouvez connecter un autre moniteur et facilement faire du multitâche en naviguant dans plusieurs fenêtres ou documents en même temps. La technologie anti-scintillement et de faible lumière bleue de l'écran permet de garder vos yeux en bonne santé et de réduire la fatigue pendant les longues heures de travail. Doté d'un processeur AMD Ryzen 7 5700G, le PRO AP241Z reste réactif avec des temps de chargement réduits lors des tâches multiples, tout en restant froid grâce à son système de refroidissement de qualité serveur qui réduit l'étranglement thermique du processeur. La sécurité des informations est toujours l'une des choses les plus importantes pour les entreprises ; le PRO AP241Z prend en charge la technologie FW TPM qui peut protéger les données du périphérique contre les attaques de logiciels malveillants et les accès non autorisés.







Simplifiez votre connexion au monde



Avec son design fin, le PRO AP241Z apporte un look professionnel et élégant à n'importe quel bureau ou pièce. Lorsque vous devez participer à une conférence téléphonique ou à des cours en ligne, il vous suffit de connecter la webcam Full HD MSI incluse avec microphone intégré au PC et de vivre une réunion en ligne des plus fluides grâce à la technologie WiFi 6E. L'écran IPS avec un grand angle de vue et une résolution Full HD (1920x1080) permet des appels vidéo plus fluides et plus clairs et des textes et graphiques facilement lisibles. En outre, les utilisateurs peuvent monter et démonter le support grâce à la conception sans outils du PRO AP241Z, ce qui permet de déplacer aisément le système en cas de besoin.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



