Thermalright présente le Macho MAXX, un refroidisseur d'unité centrale de type tour bien charnu.



Thermalright a présenté aujourd'hui les Macho MAXX, ses derniers refroidisseurs de CPU de type tour unique. Pour la gamme Macho de refroidisseurs de type tour, les concepteurs de Thermalright ont choisi un seul grand empilement d'ailettes en aluminium plutôt qu'un empilement double de type "D". Avec son ventilateur en place, le refroidisseur mesure 140 mm x 124 mm x 158 mm (LxPxH), et pèse 780 g.























La conception du Macho MAXX implique une base en cuivre nickelé de qualité C1100, d'où émergent six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur, transportant la chaleur à travers la grande pile de 31 ailettes, qui est ventilée par un ventilateur TL-D14 de 140 mm. Ce ventilateur tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 500 tr/min, poussant jusqu'à 77,8 CFM de flux d'air, à une pression statique allant jusqu'à 2,09 mm H₂O et un niveau de bruit allant jusqu'à 25,6 dBA. Il est doté d'un roulement à fluide dynamique. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, on trouve LGA1700, LGA1200 et AM4.



La société n'a pas révélé le prix.



