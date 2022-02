TECHPOWERUP nous propose le test de la : DeepCool PQ-M Series 1000 W.







DeepCool a récemment lancé la série d'alimentations PQ-M, composée de quatre modèles dont les capacités vont de 650 à 1000 W. Tous utilisent un câble entièrement modulaire et sont équipés d'un ventilateur de 120 mm à palier dynamique fluide. Seasonic fournit la plate-forme, et elle est basée sur le modèle populaire Focus Plus Gold. Il existe un mode semi-passif pour une sortie plus faible aux charges légères, qui peut être désactivé avec l'interrupteur situé à côté de la grille d'échappement. Le design extérieur est également unique - certains le décrivent comme laid - en raison de la grille du ventilateur aux motifs étranges. Les trous carrés sont larges, ce qui favorise le flux d'air, mais augmente également les interférences électromagnétiques rayonnées, et ils ne protègent pas vraiment le ventilateur des fils lâches ou d'autres objets.







C'est le membre le plus puissant de la famille PQ-M qui nous fait les honneurs de cette revue. Avec une puissance maximale de 1000 W, il peut supporter toutes les cartes graphiques haut de gamme que l'on peut se procurer aujourd'hui, y compris la NVIDIA RTX 3090 et l'AMD Radeon RX 6900 XT. Très bientôt, la nouvelle génération de cartes graphiques sera disponible, qui utilisera des connecteurs PCIe à 12+4 broches et nécessitera plusieurs changements significatifs spécifiques au PSU. Mais rien n'est gravé dans le marbre tant que la nouvelle spécification ATX n'est pas sortie.



