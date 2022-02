Drivers NVIDIA GeForce 511.65 pour Dying Light 2 Stay Human et Sifu.







Hier, NVIDIA nous proposait les pilotes GeForce Security Update Driver 472.98 et 473.04 afin de corriger plusieurs failles de sécurité pour les anciens GPU Kepler mais aussi pour les anciens systèmes Windows 7/8/8.1.







Aujourd'hui, c'est au tour des drivers de la dernière branche R510 d'être mis à jour en version 511.65. Là encore NVIDIA indique que cette mise à jour corrige ces mêmes failles de sécurité, mais nous n'en savons pas plus pour le moment, car le bulletin de sécurité de février 2022 de NVIDIA n'est pas encore disponible. À suivre donc...



Des pilotes certifiés Game Ready 0-day



Par ailleurs, ces drivers 511.65 sont considérés comme un GeForce Game Ready Driver puisqu'ils apportent le support de nouveaux jeux à savoir le jeu d'action-survie Dying Light 2 Stay Human qui sortira vendredi 4 février 2022 mais aussi du jeu d'action-aventure Sifu prévu, lui, pour le 8 février 2022.



NVIDIA précise que Dying Light 2 Stay Human est compatible avec les effets de lumière Ray Tracing au travers de l'API DirectX 12 Ultimate ainsi qu'avec la fonction Deep Learning Super-Sampling (DLSS) qui est toutefois réservée aux GPU GeForce RTX 20/30 Series.



Les notes de version nous apprennent également qu'un profil d'application a été ajouté dans le pilote pour optimiser les performances et la compatibilité avec la version du jeu Dead by Daylight distribuée sur la boutique en ligne Epic Games Store (EGS).



Plusieurs nouveaux GPU supportés



Ces drivers GeForce 511.65 supportent également les nouveaux GPU GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU et GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU qui vont équiper de nombreux ordinateurs portables haut de gamme certifiés NVIDIA Studio à venir. En réalité, comme nous vous l'annoncions mi-janvier, ces deux GPU étaient déjà supportés de manière anticipée par les drivers 511.23. Même chose pour le GPU mobile d'entrée de gamme GeForce MX550. Avec le pilote 511.65, son grand frère, le GeForce MX570, est à son tour pris en charge.



Pour finir avec les nouveaux matériels, les cartes graphiques GeForce RTX 3050 sont bien supportées par ce pilote 511.65 alors qu'elles bénéficiaient jusqu'à présent des pilotes dédiés GeForce 511.32 et Studio 511.33.



Vulkan 1.3 et interopérabilité OpenCL/Vulkan sont de la partie



Disponibles depuis quelques jours, les spécifications de l'API 3D Vulkan 1.3 étaient jusqu'à présent supportées par NVIDIA dans son pilote expérimental Vulkan Beta Driver destiné aux développeurs. Avec le pilote 511.65, le support de Vulkan 1.3 (version 1.3.194) fait son apparition dans le pilote courant. N'hésitez pas à lire l'actualité NVIDIA supporte l'API Vulkan 1.3 dans ses drivers GeForce pour en savoir plus sur Vulkan 1.3.



Mais ce n'est pas tout puisque NVIDIA indique avoir ajouté dans la version 511.65 de nouvelles extensions dans son pilote OpenCL 3.0 liées à la mémoire et aux sémaphores externes. Ces extensions cl_khr_semaphore, cl_khr_external_semaphore et cl_khr_external_memory permettent d'assurer une interopérabilité entre les API OpenCL et Vulkan. En d'autres termes, il est possible d'importer dans une application OpenCL des données issues d'une application externe Vulkan en utilisant de la mémoire partagée.



Quelques autres changements et corrections



Cette version 511.65 du pack NVIDIA GeForce contient par ailleurs un nouveau pilote HD Audio 1.3.39.3 pour les sorties DisplayPort et HDMI et intègre la dernière version 3.24.0.126 de l'application GeForce Experience. Plusieurs bugs ont aussi été corrigés notamment avec les jeux Far Cry 6 et Forza Horizon ou encore comme les saccades dans de nombreuses applications, l'écran noir des moniteurs 1440p avec la fonction DLDSR, les scintillements avec les filtres visuels Freestyle...



