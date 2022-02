MSI nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX 3050 GAMING X 8G.



La carte graphique MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G embarque 8 Go de mémoire vidéo de nouvelle génération GDDR6. La carte graphique GeForce RTX 3050 met à votre disposition les performances graphiques révolutionnaires de l'architecture NVIDIA Ampere.



















Le GAMING que vous connaissez et auquel vous faites confiance



La dernière itération de la série iconique GAMING de MSI apporte une fois de plus la performance, l'efficacité silencieuse et l'esthétique que les joueurs hardcore ont appris à reconnaître et à faire confiance. Maintenant, vous pouvez, vous aussi,Nous le gardons frais et silencieux



Le système thermique du TWIN FROZR 8 a été conçu pour être efficace. Attendez-vous à un équilibre parfait entre fraîcheur et silence, pour plus de plaisir lors des sessions de jeu sans fin. profiter de tous vos jeux préférés avec une carte graphique puissante qui reste fraîche et silencieuse. Tout comme vous l'aimez.



Laissez le jeu

éclairer

le spectacle



Il est temps de revêtir les couleurs de votre équipe. Synchronisez l'éclairage avec d'autres appareils compatibles pour porter le spectacle lumineux à un autre niveau. Pour faire le vide, il suffit d'éteindre les lumières.



Le travail d'équipe fait fonctionner le rêve



TORX FAN 4.0 est basé sur le travail d'équipe, avec des paires de pales de ventilateur reliées entre elles par un anneau extérieur qui concentre le flux d'air dans le système de refroidissement TWIN FROZR 8.



Core Pipes Totally Cool



Les Core Pipes sont usinés avec précision pour un contact maximal avec le GPU et diffusent la chaleur sur toute la longueur du dissipateur pour un refroidissement optimal.



Conception de dissipateur silencieux Shhhh...



Restez discret grâce au contrôle du flux d'air qui améliore la dynamique du flux d'air. Les déflecteurs offrent une surface supplémentaire et guident l'air là où il est nécessaire pour un refroidissement maximal. Les bords des ailettes 2.0 courbés en forme de vague perturbent les harmoniques indésirables du flux d'air, ce qui réduit le bruit.



Contournez les règles, pas la carte



La qualité de construction solide dans les zones clés est renforcée par une sangle métallique rigide anti-flexion.



La carte sera disponible en date du 14 février 2022. Le prix est de : 549.95 euros.



